أول المستسلمين لكورونا.. إلغاء الدوري الهولندي الممتاز رسميا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري، دون منح لقب البطولة لصاحب المركز الأول، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد -في بيان له على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت- "لسوء الحظ، وفي ظل الإجراءات التي حددها مجلس الوزراء، أصبح من المستحيل استكمال الموسم في الوقت الحالي".

وأضاف البيان "رابطة اللاعبين المحترفين اتخذت القرار بعد استشارة اللاعبين والمدربين وموافقة أعضاء المجلس، بعدم استئناف الموسم الجاري، كما سمحت بتأهل الأندية للبطولات الأوروبية وفقا لترتيبها الحالي، بما يتوافق مع إرشادات الاتحاد الأوروبي (يويفا)".

وتابع البيان أن الدوري سينتهي من دون تحديد أسماء الفرق الهابطة للدرجة الأولى أو الصاعدة للدوري الممتاز.

وأوضح الاتحاد الهولندي في بيانه أنه لن يمنح اللقب للفريق صاحب المركز الأول في الترتيب قبل توقف المسابقة.

وأضاف أن الظرف الحالي غير مناسب للحديث عن هوية بطل الدوري، وأنه لا يوجد فريق سيمنح لقب الموسم الحالي.

ويتصدر أياكس جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ56 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ألكمار.

وتعليقا على هذا الإلغاء، قال إدوين فان دير سار المدير العام لأياكس إن قرار عدم منح لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم لأي فريق مفهوم، وهذه أول مرة منذ عام 1945 لا يكون هناك بطل للدوري الهولندي.

وقال فان دير سار حارس منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق لقناة النادي التلفزيونية "كلاعبين ومدربين، نرغب في الفوز باللقب على أرض الملعب.. كنا في صدارة الترتيب طيلة الموسم ولذلك من المؤسف أننا لا نستطيع أن نصبح أبطالا، لكنه قرار مفهوم نظرا للموقف الذي نمر به".

وأضاف "هناك الكثير من الأمور أهم من كرة القدم الآن".

لكن أياكس سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد حصوله على أحد مقعدي هولندا في البطولة. وسيشارك ألكمار صاحب الترتيب الثاني في دوري الأبطال اعتبارا من الأدوار التمهيدية.