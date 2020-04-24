عقد بعد المباراة الأخيرة.. تفاصيل آخر عرض لثني زيدان عن الاعتزال

وضع النجم الفرنسي زين الدين زيدان حدا لمشواره كلاعب في ريال مدريد الإسباني يوم 7 مايو/أيار 2006، وحظي بوداع يليق بتاريخه بعد مباراة سعى رئيس الريال فلورنتينو بيريز حتى آخر لحظة كي لا تكون الأخيرة.

وخاض زيدان مواجهة النادي الملكي أمام فياريال التي انتهت بالتعادل 3-3، في آخر مباراة بألوان ريال مدريد قبل خوض كأس العالم 2006 التي اختارها آخر محطة في مسيرته وهو لم يتجاوز حينها سن 34 عاما.

وقبل نهاية مواجهة فياريال، خرج زيدان من الملعب تحت تصفيقات جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" التي وقفت مطولا لوداع أحد أعظم من حمل قميص الفريق.

وشهدت غرفة الملابس بعد المباراة أجواء مفعمة بالمشاعر، وكان الجميع يفكر في تلك اللحظات التاريخية وكيف سيكون الفريق من دون زيدان في المواسم المقبلة.

وكسر صمت الغرفة دخول رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي ألقى التحية على جميع اللاعبين قبل أن يتلقى مقترحا طريفا.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية حديثا للمدافع السابق للنادي الملكي سيسينيو، أكد من خلاله أن بيريز قدم آخر عرض لزيدان بعد مباراة فياريال في محاولة لثنيه عن قرار الاعتزال.

وقال سيسينيو "كنا متأثرين جدا في مباراة وداع زيدان، إذ كان إحدى الأساطير التي قررت الاعتزال.. في تلك الأثناء دخل بيريز غرفة الملابس وصافح الجميع لاعبا لاعبا، ولكن ما حدث بعد ذلك لا يُمكن نسيانه".

وأوضح أن أعلى راتب في ريال مدريد خلال تلك الفترة كانت قيمته تقدر بنحو 6.5 ملايين يورو، وأشار إلى أن المهاجم البرازيلي روبينيو مازح بيريز قائلا "أيها الرئيس، قال زيزو إنه إذا وقع على عقد مدته عامان مقابل 6.5 ملايين يورو فلن يعتزل".

وأضاف سيسينيو "لقد ضحك الجميع، ولكن فلورنتينو كان يتحدث بجدية، وأجاب: إذا كان زيدان يريد ذلك فسأجلب له العقود لكي يوقع عليها الآن، وبذلك أصبحت الكرة في ملعب زيدان الذي فكر للحظة ثم نظر وقال: لا، لا.. لا أريد المزيد".

ووصف سيسينيو النجم زيدان بأنه كان "قائد أوركسترا.. كان يساعدنا دائما على التمركز في الملعب، وكان يرشد الجميع قبل المباريات.. كان مدربا في الملعب.. لقد قال بيريز دوما بأن زيدان كان يلعب وهو يرتدي بدلة كدليل على أناقته في الملعب.. لم يكن يعرق، وكان من الرائع مشاهدته وهو يلعب كرة القدم".