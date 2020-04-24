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كرة قدم

نصيحة مستشار رئاسي.. هل يحمل ملعب "كامب نو" اسم كريستيانو رونالدو؟

24/4/2020
في محاولة منه للمساهمة في جمع الأموال اللازمة لمكافحة وباء كورونا، قرر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعبه "كامب نو" في الموسم المقبل، للمرة الأولى في تاريخه.
 
وقال النادي الكتالوني في بيان له قبل أيام، إنه وافق على التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعب "الكامب نو" لموسم 2020-2021 لصالح مؤسسة برشلونة الخيرية، من أجل جمع الأموال للاستثمار في الأبحاث الجارية بإقليم كتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة تداعيات جائحة كورونا.
 
لكن تغريدة من أفريقيا أثارت سخط جماهير البلوغرانا وعشاقه، إذ كتب المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري محمد بوهاري على موقع "تويتر"، داعيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى شراء الملعب وإطلاق اسمه عليه.
 
وأضاف المستشار بشير أحمد في تغريدته "عزيزي كريستيانو، اشتر ملعب كامب نو، وأطلق عليه اسم سي.آر سفن (CR7)"، في إشارة إلى لقب صاروخ ماديرا إعلاميا وبين جمهوره.
 
ويعتبر المستشار الإعلامي من المعجبين بنجم ريال مدريد السابق الذي انتقل للعب بقميص يوفنتوس الإيطالي.
 
ومن المقرر أن ينشئ برشلونة صندوق دعم من الدخل الناتج عن بيع حقوق ملكية اسم ملعبه. وسيحتفظ الملعب الذي يتسع لقرابة 99 ألف متفرج -وهو الأكبر في أوروبا- بتسمية "كامب نو" إلى جانب اسم الراعي الجديد.
 
وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا في العالم بعدما أسفر عما يزيد عن 22 ألف حالة وفاة معلنة، من بين أكثر من 213 ألف إصابة إلى غاية الآن.
المصدر : دويتشه فيلله

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