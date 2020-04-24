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الكمامات بدل الأوشحة.. بايرن ميونيخ "يركل كورونا"

24/4/2020

كشف نادي بايرن ميونخ عن إطلاقه عملية لإعادة تدوير آلاف الأوشحة وإنتاج أقنعة وجه غير طبية (كمامات) وبيعها للجماهير، على أن يخصص العائد لبرنامج خيري أطلقه لاعبان بالفريق لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال يورغ فاكير عضو مجلس الإدارة اليوم الجمعة "من أبرز اهتماماتنا تقديم إسهامات إيجابية خلال الأزمة الحالية في ظل تفشي الوباء. تقرر إعادة استخدام الخامات الخاصة بأوشحة بايرن في شيء آخر جيد".

وكان من المقرر توزيع الأوشحة التي تم اعدادها بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، خلال مباراة أمام تشلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لكن جميع المنافسات توقفت في ظل تفشي كورونا. وفي حال إقامة المباراة في وقت لاحق، فيرجح أن تكون بدون جمهور.

وقرر النادي تخصيص عائدات بيع الأقنعة لبرنامج "لنركل كورونا" الخيري الذي أطلقه جوشوا كيميش وليون غوريتسكا لاعبا الفريق البافاري، والتي بلغت حوالي أربعة ملايين يورو حتى الآن.

المصدر : وكالات

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