لن أطالع المواقع الإخبارية.. أول تعليق للحكم الروماني المتهم بالعنصرية في مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

رصدت صحيفة "بروسبورت" (ProSport) الرومانية أول تصريح للحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو المتهم بالعنصرية ضد مساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي، أثناء مباراته مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتسبب التعليق العنصري للحكم الروماني ضد بيير ويبو مساعد مدرب النادي التركي في توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير أمس الثلاثاء، واستؤنفت المباراة اليوم الأربعاء بطاقم تحكيم مغاير.

وقالت الصحيفة الرومانية إن كولتيسكو صرّح لأحد أقاربه مدافعا عن نفسه، قائلا "أحاول فقط أن أكون شخصا جيدا، ولن أطلع على أي مواقع إخبارية هذه الأيام، أي شخص يعرفني يعرف أنني لست عنصريًا، أتمنى ذلك على الأقل".

وكان الاتحاد الروماني لكرة القدم قد أعلن -في بيان نشره على موقعه الرسمي- أنه ينتظر تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في واقعة العنصرية التي تورط فيها الحكم كولتيسكو، قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن الحادثة.

#دوري_أبطال_أوروبا إليكم التفاصيل بالصوت الحي . توقف مباراة سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر بعد حادثة عنصرية. اللاعب الكاميروني السابق وعضو الجهاز الفني للفريق التركي إتهم الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عنصريه ضده#beINUCL #باريس_سان_جيرمان_باشاك_شهير#PSGIBFK

✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5i9adaGp2K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2020

وقال اليويفا اليوم الأربعاء إنه عيّن مفتشا من لجنة القيم والانضباط "لفتح تحقيق في الواقعة". وقد يسفر التحقيق عن عقوبات بحق الحكام الذين تحكمهم أيضا لوائح اليويفا للانضباط، التي تستخدم عادة لمعاقبة الأندية واللاعبين.

وأبلغ رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم رازفان بورليانو موقع بروسبورت الرياضي الروماني على الإنترنت "الكلمات التي سمعناها جميعا لا مكان لها في كرة القدم، نحن في الاتحاد لا نحترم فقط قيم اليويفا المتعلقة بالدمج الاجتماعي ومكافحة العنصرية والتصدي للتحريض على الكراهية، بل نروّج لها أيضا".

وأضاف "إذا تأكدنا أننا نتحدث عن عنصرية، فلن يكون هناك أي تفهم من جانبي، لكن علينا انتظار التفاصيل الحقيقية لهذه الواقعة قبل التوصل لاستنتاجات".

من جانبه، اعتذر وزير الرياضة الروماني إيونوت سترو عن الواقعة، وأبلغ محطة "ديجي 24" (Digi 24) التلفزيونية "ندين بشدة أي عبارة يمكن عدّها عنصرية أو تحض على التمييز. أعتذر بالنيابة عن الرياضة الرومانية عن هذه الواقعة المؤسفة، إنها واقعة واحدة ولا تمثل الرياضة الرومانية".

وأضاف "تحقيق اليويفا سيقول لنا ماذا حدث بالفعل وستُتخذ إجراءات بعد ذلك، لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى فضيحة دبلوماسية. لا يجب أن نتهاون مع مثل هذا السلوك، سنجري مناقشات بشأن كيفية إصلاح الوضع".