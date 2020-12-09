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رغم النتائج السيئة.. مشكلات برشلونة تمنح حصانة للمدرب كومان

كومان حقق أسوأ انطلاقة لبرشلونة منذ مواسم طويلة (غيتي)
كومان حقق أسوأ انطلاقة لبرشلونة منذ مواسم طويلة (غيتي)
9/12/2020

في الأوقات العادية كان المدرب المسؤول عن أسوأ بداية موسم لبرشلونة في 33 عاما فضلا عن هزيمة مؤلمة في دياره على يد منافس أوروبي سيحزم حقائبه ويرحل.

لكن رغم الهزيمة 3-صفر أمام يوفنتوس، لا يزال منصب رونالد كومان آمنا خلال الشهرين المقبلين بسبب الوضع الإداري المضطرب بعد استقالة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو في الآونة الأخيرة.

ومنذ رحيل بارتوميو في أكتوبر/تشرين الأول يدير النادي الرئيس المؤقت كارلس توسكيتس ولجنة إدارة لا يحق لها، وفقا للنظام الأساسي للنادي، سوى اتخاذ "القرارات الضرورية من أجل الحفاظ على أنشطة النادي العادية وحماية مصالحه".

وتعيين وإقالة المدربين ليس ضمن سلطات اللجنة التي يتمثل دورها الأساسي في تنظيم انتخابات رئاسة النادي المقبلة في 24 يناير/كانون الثاني.

وفي الواقع وجه نقّاد مؤثرون في وسائل الإعلام انتقادات لتوسكيتس بسبب تجاوز دوره ومناقشته شؤون النادي علنا، مثل قوله في مقابلة أجراها أخيرا إنه كان من المفترض بيع ليونيل ميسي في الصيف.

كما وجه كومان انتقادات إلى توسكيتس لمناقشته مستقبل ميسي في وسائل الإعلام، لكن المدرب الهولندي يجب أن يشعر بالامتنان لموقف النادي الحساس الذي يحميه من الإقالة.

وأقال برشلونة مدربه إرنستو فالفيردي في يناير/كانون الثاني عندما كان الفريق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني وبعد فوزه باللقب مرتين متتاليتين.

وأقيل كيكي سيتين لاحقا لفشله في إحراز اللقب وبعد الخسارة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويملك كومان شعبية أكبر بين الجماهير بسبب مسيرته الناجحة كلاعب في برشلونة، ولأنه صاحب الهدف الذي قاد الفريق الكتالوني إلى لقبه الأول في كأس أوروبا عام 1992، لكن سجله التدريبي يبدو أسوأ كثيرا من أسلافه.

وخسر برشلونة 4 مرات في مبارياته العشر بالدوري الإسباني، ويتأخر بفارق 12 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، في حين تسببت هزيمته أمام يوفنتوس في عدم فوزه بصدارة مجموعته في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2006-2007.

وأمام كومان الآن أقل من شهرين لتحويل دفة الأمور وإقناع الفائز في انتخابات يناير/كانون الثاني بأنه يستحق الاستمرار في منصبه.

المصدر : وكالات

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