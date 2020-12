رغم النتائج السيئة.. مشكلات برشلونة تمنح حصانة للمدرب كومان

في الأوقات العادية كان المدرب المسؤول عن أسوأ بداية موسم لبرشلونة في 33 عاما فضلا عن هزيمة مؤلمة في دياره على يد منافس أوروبي سيحزم حقائبه ويرحل.

لكن رغم الهزيمة 3-صفر أمام يوفنتوس، لا يزال منصب رونالد كومان آمنا خلال الشهرين المقبلين بسبب الوضع الإداري المضطرب بعد استقالة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو في الآونة الأخيرة.

ومنذ رحيل بارتوميو في أكتوبر/تشرين الأول يدير النادي الرئيس المؤقت كارلس توسكيتس ولجنة إدارة لا يحق لها، وفقا للنظام الأساسي للنادي، سوى اتخاذ "القرارات الضرورية من أجل الحفاظ على أنشطة النادي العادية وحماية مصالحه".

وتعيين وإقالة المدربين ليس ضمن سلطات اللجنة التي يتمثل دورها الأساسي في تنظيم انتخابات رئاسة النادي المقبلة في 24 يناير/كانون الثاني.

وفي الواقع وجه نقّاد مؤثرون في وسائل الإعلام انتقادات لتوسكيتس بسبب تجاوز دوره ومناقشته شؤون النادي علنا، مثل قوله في مقابلة أجراها أخيرا إنه كان من المفترض بيع ليونيل ميسي في الصيف.

كما وجه كومان انتقادات إلى توسكيتس لمناقشته مستقبل ميسي في وسائل الإعلام، لكن المدرب الهولندي يجب أن يشعر بالامتنان لموقف النادي الحساس الذي يحميه من الإقالة.

