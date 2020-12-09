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حصاد دوري الأبطال بالفيديو.. رونالدو يتفوق على ميسي وإقصاء مانشستر يونايتد وتألق المغربي النصيري

رونالدو أحرز ثنائية في معقل غريمه الأرجنتيني (غيتي)
رونالدو أحرز ثنائية في معقل غريمه الأرجنتيني (غيتي)
8/12/2020
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آخر تحديث
9/12/2020
(مكة المكرمة) 02:05 AM

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا، ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه 3-صفر في عقر داره الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم يوفنتوس على برشلونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول، بتوقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 من ضربة جزاء والأميركي ويستون مكيني في الدقيقة 20.

وكان الهدفان كافيين ليحسم يوفنتوس صدارة المجموعة لصالحه من خلال التفوق على برشلونة في فارق الأهداف مع التعادل في مجموع مباراتي المواجهة المباشرة بينهما، حيث سبق لبرشلونة الفوز على يوفنتوس 2-صفر في مواجهة الذهاب.

ولكن يوفنتوس أطلق رصاصة الرحمة على برشلونة في الشوط الثاني، عبر هدف ثالث سجله رونالدو من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 52، لتكون المرة الثالثة التي يهز فيها رونالدو شباك برشلونة بثنائية، علما بأن المرتين السابقتين كانتا خلال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني.

وشهدت المباراة تفوقا لرونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث فشل الأخير في قيادة برشلونة حتى لتعديل النتيجة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة؛ ليتصدر المجموعة بفارق المواجهة المباشرة مع برشلونة، وكان الفريقان تأهلا رسميا إلى الدور ثمن النهائي قبل مباريات هذه الجولة.

وينتظر أن تضاعف الهزيمة في مباراة اليوم الضغوط الواقعة على المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان، لا سيما مع تراجع مستوى الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، إضافة إلى كونها الهزيمة الثانية للفريق في غضون 4 أيام، بعد سقوطه أمام قادش 1-2 السبت الماضي في الدوري المحلي.

وحقق دينامو كييف الأوكراني انتصاره الأول في المجموعة، وتغلب على فيرنكفاروش المجري 1-صفر في المباراة الأخرى اليوم بالمجموعة نفسها.

وفي المجموعة السادسة، حسم نادي لايبزيغ الألماني بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعد فوزه على مانشستر يونايتد 3-2، في حين توقفت مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي بسبب تعرض مساعد مدرب النادي التركي لإساءة عنصرية.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. وبالنظر لنتيجة المواجهات المباشرة ضمن سان جيرمان التأهل حتى لو خسر مباراته الأخيرة، في حين سينتقل مانشستر يونايتد إلى الدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الخامسة، واصل المهاجم المغربي يوسف النصيري تألقه مع إشبيلية الإسباني وسجل هدفين؛ ليقود الفريق إلى الفوز 3-1 على مضيفه رين الفرنسي، وتعادل تشلسي الإنجليزي مع كراسنودار الروسي 1-1.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن إشبيلية، في حين انتقل كراسنودار إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

المصدر : وكالات

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