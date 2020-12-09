بالفيديو.. ركلة جزاء رونالدو الأولى "غير صحيحة" وهذا السبب

في الدقيقة 13 من مواجهة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز "اليوفي" بثلاثية نظيفة، احتسب الحكم الألماني توبياس ستيلر ركلة جزاء بعد مخاشنة أراوغو مدافع برشلونة للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

غير أن الإسباني أوليفر أندوخار خبير التحكيم في راديو "ماركا" (Marca) أكد أنه "لا توجد ركلة جزاء، واللقطة لم يكن فيها خطأ، والمكاتفة قانونية من أراوغو لرونالدو".

وأوضح أن تقنية الفيديو (الفار) لا يمكنها تغيير قرار الحكم لأنه "كان هناك التحام بين اللاعبين".

يذكر أنه، بفوز فريق "السيدة العجوز" الكبير في الكامب نو، انتزع صدارة المجموعة من البرسا بفضل هدفي "الدون" من ركلة جزاء واللذين يعدان أول أهداف النجم البرتغالي في مرمى البرسا بدوري الأبطال بعد 6 مباريات واجه فيها رونالدو الفريق الكتالوني.

هدف رونالدو الثاني 🔥

|برشلونة VS اليوفي|3/0 لليوفي

دوري ابطال اوروبا#BarcaJuve #Ronaldovsmessi

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