بالفيديو.. إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر

توقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام للحكم الرابع بتوجيه إساءة عنصرية لأحد أفراد الفريق التدريبي للنادي التركي.

وغادر باشاك شهير الملعب بعد نقاش طويل وساخن مع حكام المباراة خلال الشوط الأول، عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق في الدقيقة 16.

وتبين أن عناصر باشاك شهير شعروا بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع للمباراة، التي بدت عنصرية.

#دوري_أبطال_أوروبا إليكم التفاصيل بالصوت الحي . توقف مباراة سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر بعد حادثة عنصرية. اللاعب الكاميروني السابق وعضو الجهاز الفني للفريق التركي إتهم الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عنصريه ضده#beINUCL #باريس_سان_جيرمان_باشاك_شهير#PSGIBFK

✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5i9adaGp2K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2020

وخاض عناصر الفريق التركي نقاشا مطولا مع الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان قبل مغادرة أرضية الميدان.

وبعد نحو ساعة من التوقف أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف المواجهة بعد استبعاد الحكم الرابع. غير أن مراسل قنوات "بي إن سبورتس" أكد أن لاعبي النادي التركي يرفضون استئناف المباراة.

وعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقا ليعلن استئناف المباراة اليوم الأربعاء بداية من الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساء (بتوقيت مكة المكرمة) بإدارة حكام جدد.

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يدين بشدة العبارات العنصرية التي استهدفت المدرب المساعد، وأضاف في تغريدة "تركيا تقف في مواجهة العنصرية والتمييز في الرياضة وكافة مجالات الحياة من دون قيد أو شرط. أؤمن بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة".