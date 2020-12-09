إساءة عنصرية غير مسبوقة بطلها حكم.. ماذا جرى في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير؟

تفاجأ متابعو مواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا بتوقف المباراة بعد طرد حكم المباراة أحد مدربي الفريق التركي، وبدأ الجميع يبحث عن الأسباب ليتبين لاحقا أن السبب إساءة عنصرية غير مسبوقة في تاريخ الساحرة المستديرة لأن بطلها الحكم الرابع.

ماذا جرى في الدقيقة الـ16 من المباراة؟

استدعى الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو، حكم الساحة الروماني أوفيديو هاتيغان وطلب منه طرد النجم السابق لمنتخب الكاميرون بيير ويبو مساعد مدرب الفريق التركي، وعندما سأل هاتيغان مواطنه كولتيسكو من المدرب الذي علي طرده؟ فجاوب الأخير هذا "الزنجي".

وبعد طرد ويبو وسماعه ما قاله الحكم الرابع، انقلبت المباراة رأسا على عقب وساد الهرج بين اللاعبين وطاقم التحكيم الروماني، ليغادر بعدها لاعبو الفريق التركي أرضية الميدان غاضبين.

وعن الحادثة يقول ويبو -في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية- إن "الحكم تحدث إلي بعنصرية واصفا إياي بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبني باسمي أو كعضو في الجهاز التدريبي".

#دوري_أبطال_أوروبا إليكم التفاصيل بالصوت الحي . توقف مباراة سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر بعد حادثة عنصرية. اللاعب الكاميروني السابق وعضو الجهاز الفني للفريق التركي إتهم الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عنصريه ضده#beINUCL #باريس_سان_جيرمان_باشاك_شهير#PSGIBFK

✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5i9adaGp2K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2020

وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معالجة الموضوع سريعا بالطلب من كولتيسكو الذهاب إلى غرفة تقنية "الفار" واستبداله بالحكم الموجود هناك، غير أن لاعبي باشاك شهير رفضوا هذا الحل وأعلنوا انسحابهم من المباراة بشكل نهائي.

وفي تصريحات لمصطفى أرأويوت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي التركي، أوضح أنهم عاشوا بسبب تلك الأحداث "ليلة سيئة"، وأن ما دار بها تسبب في حالة نفسية بالغة السوء لدى اللاعبين.

الحكم هاتيغان يطرد ويبو بعد طلب من الحكم الرابع كولتيسكو (رويترز)

وشدد على أنه "كان من الصعب للغاية استكمال المباراة في ظل الأجواء التي خيمت عليها بسبب عنصرية الحكم الرابع.. وبعد التواصل مع وفد الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي الفريق المنافس، تقرر استكمال المباراة مساء اليوم الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها".

كما أشار إلى تغيير طاقم التحكيم الروماني الذي أدار المباراة حتى توقفها، واستبداله بطاقم جديد كليا.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي التركي (17:55 غرينتش).

ووفق اليويفا، من المقرر أن يقود المباراة طاقم التحكيم مؤلفا من الهولندي داني ماكيلي ومواطنه ماريو ديسك والبولندي مارسن بونيك كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولندي بارتوز فرانكويسكي.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation. Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

وكان اليويفا شدد في بيانه كذلك رفضه للعنصرية التي أظهرها الحكم الروماني، وفتحه تحقيقًا بالواقعة.

ولاقت الحادثة كذلك ردود فعل واستنكار من قبل شخصيات سياسية وعدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز.

أبرز المنددين بهذه الإساءة العنصرية كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد إدانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تعرض لها ويبو.

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

وغرد أردوغان عبر تويتر "أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في ممثلنا فريق باشاك شهير.. أؤمن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة".

كما صدرت بيانات وتغريدات استنكار وإدانة لهذه الإساءة عن الاتحاد التركي لكرة القدم، وفؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وعدد من قيادات المعارضة، الذين أكدوا جميعًا تأييدهم لفريق باشاك شهير.

من جهتها، أشادت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو بقرار رفض لاعبي فريقي باشاك شهير وباريس سان جيرمان استكمال المواجهة بعد الإساءة العنصرية.

Ce soir des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu’ils ont jugée inacceptable. Une expression de racisme ordinaire.

Nous attendons les résultats de l’enquête mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leur geste et leur solidarité — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) December 8, 2020

وتعليقًا على الواقعة، غردت الوزيرة ماراسينو -التي تنحدر من أصول رومانية- في تغريدة على حسابها بتويتر "إن ترك الملعب من قبل اللاعبين قرار تاريخي"، معربة عن استنكارها لعنصرية الحكم الرابع ضد عضو الطاقم الفني للفريق التركي.

وأشارت إلى أن ما قاله الحكم الروماني "تصريحات عنصرية" معتادة"، لافتة إلى أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات في الواقعة.

كما أعربت عن ترحيبها بالرمزية الإنسانية التي أسفر عنها تضامن لاعبي الفريقين، وتصرفاتهم حيال تلك العنصرية.

بدوره، أعرب وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، عن دعمه للاعبي ممثل بلاده باشاك شهير. وقال في منشور "العنصرية جريمة ضد الإنسانية. نحن نقف بجانب ممثلنا باشاك شهير". وأعاد قصاب أوغلو، نشر تغريدة نادي باشاك شهير الذي جاء فيها "لا للعنصرية".

كما أصدر الاتحاد الروماني لكرة القدم، بيانا بشأن العنصرية التي صدرت عن الحكم الرابع للمباراة، سباستيان كولتيسكو (روماني الجنسية)، "نحن ضد العنصرية وكافة الأفعال والتصرفات التي تتضمن عداوة للأجانب".

وشدد الاتحاد الروماني في الوقت نفسه على أنه سيتخذ الخطوات اللازمة حيال الحكم في ضوء التقرير الذي سيصدر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص الواقعة.

في السياق نفسه، أعرب الفرنسيان كيليان مبابي وبريسنيل كيمبيمبي لاعبا باريس سان جيرمان، عن رفضهما لعنصرية الحكم الرابع، حيث نشر الأول تغريدة قال فيها "نحن ضد العنصرية"، في حين قال الثاني في تغريدة مماثلة "نحن مع (مساعد مدرب الفريق التركي بيير) ويبو".

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌ M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

النادي الفرنسي نشر هو الآخر بيانًا على موقعه الإلكتروني الرسمي قال فيه "نحن نحارب كافة أشكال العنصرية طيلة فترة تزيد على 15 عامًا".

All forms of racism go against the values held by Paris Saint-Germain, the club’s Chairman, staff and players. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 8, 2020

وعلى النسق نفسه نشر نادي "أولمبيك ليون" تغريدة قال فيها "لا للعنصرية"، في حين غرد نادي ميلان "نحن ضد كافة أشكال العنصرية متى وأين وقعت".

وغرد لاعبا مانشستر سيتي، الإنجليزي رحيم سترلينغ والفرنسي إيميرك لابورتي، تغريدتين منفصلتين أكدا خلالهما رفضهما للعنصرية بكافة أشكالها.

كما أن اللاعب الإنجليزي السابق ريو فرديناند، شارك في مقابلة على إحدى محطات التلفزة البريطانية، أعرب من خلالها عن رفضه للعنصرية قائلا "نحن بتنا نواجه بشكل أسبوعي تقريبًا صورًا مختلفة من العنصرية، ومغادرة (لاعبي الفريق التركي) لملعب المباراة صائبة؛ ولكن يجب ألا تكون ردود فعل الرياضيين حيال تلك الواقعة محدودة".

من جهته، دان يوليان ناغلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراة سان جيرمان وباشاك شهير.

وأضاف "نحن نعيش في مجتمع متعدد الألوان، وهذا شيء جيد أيضا، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الأمر، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر".