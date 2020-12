إساءة عنصرية غير مسبوقة بطلها حكم.. ماذا جرى في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير؟

تفاجأ متابعو مواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا بتوقف المباراة بعد طرد حكم المباراة أحد مدربي الفريق التركي، وبدأ الجميع يبحث عن الأسباب ليتبين لاحقا أن السبب إساءة عنصرية غير مسبوقة في تاريخ الساحرة المستديرة لأن بطلها الحكم الرابع.

ماذا جرى في الدقيقة الـ16 من المباراة؟

استدعى الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو، حكم الساحة الروماني أوفيديو هاتيغان وطلب منه طرد النجم السابق لمنتخب الكاميرون بيير ويبو مساعد مدرب الفريق التركي، وعندما سأل هاتيغان مواطنه كولتيسكو من المدرب الذي علي طرده؟ فجاوب الأخير هذا "الزنجي".

وبعد طرد ويبو وسماعه ما قاله الحكم الرابع، انقلبت المباراة رأسا على عقب وساد الهرج بين اللاعبين وطاقم التحكيم الروماني، ليغادر بعدها لاعبو الفريق التركي أرضية الميدان غاضبين.

وعن الحادثة يقول ويبو -في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية- إن "الحكم تحدث إلي بعنصرية واصفا إياي بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبني باسمي أو كعضو في الجهاز التدريبي".

وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معالجة الموضوع سريعا بالطلب من كولتيسكو الذهاب إلى غرفة تقنية "الفار" واستبداله بالحكم الموجود هناك، غير أن لاعبي باشاك شهير رفضوا هذا الحل وأعلنوا انسحابهم من المباراة بشكل نهائي.

وفي تصريحات لمصطفى أرأويوت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي التركي، أوضح أنهم عاشوا بسبب تلك الأحداث "ليلة سيئة"، وأن ما دار بها تسبب في حالة نفسية بالغة السوء لدى اللاعبين.

وشدد على أنه "كان من الصعب للغاية استكمال المباراة في ظل الأجواء التي خيمت عليها بسبب عنصرية الحكم الرابع.. وبعد التواصل مع وفد الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي الفريق المنافس، تقرر استكمال المباراة مساء اليوم الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها".

كما أشار إلى تغيير طاقم التحكيم الروماني الذي أدار المباراة حتى توقفها، واستبداله بطاقم جديد كليا.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي التركي (17:55 غرينتش).

ووفق اليويفا، من المقرر أن يقود المباراة طاقم التحكيم مؤلفا من الهولندي داني ماكيلي ومواطنه ماريو ديسك والبولندي مارسن بونيك كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولندي بارتوز فرانكويسكي.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020