ليلة الحسم بدوري الأبطال.. زيدان يتحدث عن شبح الإقالة وكونتي يتجاهل نظرية المؤامرة

يواجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أصعب اختبار مع نادي ريال مدريد حين يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني غدا الأربعاء في آخر مباراة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في حين يتطلع الإيطالي أنطونيو كونتي لتحقيق إنجاز أشبه بمعجزة عندما يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأكد زيدان أنه لا يخشى خسارة منصبه حال إخفاق الفريق في التأهل لثُمن نهائي دوري الأبطال، وهي النتيجة غير المسبوقة في تاريخ النادي الذي يحمل الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ13 لقبا.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أن زيدان سيفقد منصبه حال إخفاق ريال في التأهل، لكن المدرب الفرنسي أصر على أن تركيزه الوحيد ينصب على الحصول على النقاط الثلاث أكثر من التفكير في مستقبله.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "النادي سيقوم بما يتعين عليه القيام به (في حال عدم التأهل) كما يفعل دائما لكني أركز فقط على المباراة. لا أفكر في أي شيء آخر سوى الفوز. أركز على مباراة الغد ونعلم ما الذي يتعين علينا القيام به. ستكون مباراة صعبة لكننا نرغب في الخروج من الملعب ونحن سعداء بالأداء".

وأضاف "نعلم أن هناك مباراة أخرى (إنتر أمام شاختار) لكننا نركز على أنفسنا فقط. سنواجه منافسا قويا سيجعل الأمور صعبة أمامنا. نعرف تماما موقف الفريق. ونرغب في الحصول على 3 نقاط لتصدر المجموعة، وهذا كل ما نفكر فيه حاليا. كل المباريات مهمة لكن هناك فرصة عظيمة لإظهار قدراتنا كفريق".

من جانبه، رفض مدرب إنتر ميلان تكهنات لوسائل إعلام إيطالية عن احتمال حدوث اتفاق من تحت الطاولة في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ قد يحرم فريقه من التأهل للدور المقبل، واصفا هذه التكهنات بأنها محبطة.

كونتي مقتنع أن كل الفرق ستسعى للفوز في آخر مواجهة بدور المجموعات (رويترز)

ويحتاج فريق المدرب كونتي للفوز على ضيفه شاختار دونيتسك غدا الأربعاء في آخر مباراة لهما بالمجموعة الثانية، ليكون لديه أي فرصة لاحتلال أول مركزين. لكن إذا فاز إنتر وتعادل ريال مدريد مع مونشنغلادباخ في المباراة الأخرى فإن ريال ومونشنغلادباخ سيتأهلان.

وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن نظرية المؤامرة، وردا على سؤال عن ما إذا كان يخشى أن يحدث هذا الأمر في المباراة الأخرى، قال كونتي "نلعب في دوري الأبطال. نحن نتحدث عن أندية كبيرة. لست قلقا على الإطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد. دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى".

وأضاف "أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيرا على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين. إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام. إنها مجرد تكهنات لكن إنتر وشاختار وريال ومونشنغلادباخ ستلعب جميعها من أجل الفوز".

ويتصدر مونشنغلادباخ المجموعة بـ8 نقاط، يليه ريال مدريد وشاختار بـ7 نقاط لكل منهما، بينما يملك إنتر 5 نقاط.