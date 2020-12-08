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ضمن مجموعة البرتغال.. منتخب قطر يشارك في تصفيات أوروبا لمونديال 2022

مشاركة المنتخب القطري تأتي ضمن استعداداته لمونديال 2022 (وكالة الأناضول)
مشاركة المنتخب القطري تأتي ضمن استعداداته لمونديال 2022 (وكالة الأناضول)
8/12/2020
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آخر تحديث
8/12/2020
(مكة المكرمة) 10:34 PM

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) دعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسيخوض المنتخب القطري التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

وستصنف مباريات المنتخب القطري على أنها ودية ولن تحتسب نتائجها في ترتيب المنتخبات في المجموعة الأولى، الذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن هذه المشاركة تعتبر فرصة مثالية لتعزيز أداء المنتخب القطري من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري أمم أوروبا والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016.

وأشار إلى سعي الاتحاد لمواصلة العمل "لإيجاد كل السبل للارتقاء أكثر بأداء منتخبنا قبل خوض غمار النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وكان المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا، قد شارك العام الماضي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل، كما سيلعب في نسخة العام المقبل من البطولة ذاتها، وسيشارك أيضا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021، وهي البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

المصدر : الجزيرة

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