شاهد.. هكذا استقبل رونالدو في برشلونة

بين الترحيب وصيحات الاستهجان، استقبل العشرات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لدى وصوله وزملائه للفندق المخصص لهم تمهيدا لمواجهة الليلة المنتظرة ضد برشلونة، وقائده ليونيل ميسي في دوري الأبطال.

ويظهر في عدد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، العشرات يستقبلون رونالدو خارج باب الفندق رغم الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها مدينة برشلونة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان لافتا هذا الاستقبال للنجم البرتغالي في المعقل الكتالوني؛ إذ صاح بعض الجماهير بالاحتفال الأيقوني لرونالدو بعد تسجيله الأهداف، حيث يقفز في الهواء، ويصرخ "سوووووو".

فيما أطلق البعض صيحات الاستهجان، وحاولوا استفزاز رونالدو، الذي يعود للكامب نو لأول مرة منذ مغادرته ريال مدريد صيف 2018.

Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona. 😂

These guys never learn. 👀

pic.twitter.com/toRfguOdyM

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 7, 2020