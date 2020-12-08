البث الحي
كرة قدم

شاهد.. هكذا استقبل رونالدو في برشلونة

رونالدو يعود لبرشلونة لأول مرة منذ مغادرته ريال مدريد صيف 2018 (مواقع التواصل)
رونالدو يعود لبرشلونة لأول مرة منذ مغادرته ريال مدريد صيف 2018 (مواقع التواصل)
8/12/2020

بين الترحيب وصيحات الاستهجان، استقبل العشرات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لدى وصوله وزملائه للفندق المخصص لهم تمهيدا لمواجهة الليلة المنتظرة ضد برشلونة، وقائده ليونيل ميسي في دوري الأبطال.

ويظهر في عدد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، العشرات يستقبلون رونالدو خارج باب الفندق رغم الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها مدينة برشلونة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان لافتا هذا الاستقبال للنجم البرتغالي في المعقل الكتالوني؛ إذ صاح بعض الجماهير بالاحتفال الأيقوني لرونالدو بعد تسجيله الأهداف، حيث يقفز في الهواء، ويصرخ "سوووووو".

فيما أطلق البعض صيحات الاستهجان، وحاولوا استفزاز رونالدو، الذي يعود للكامب نو لأول مرة منذ مغادرته ريال مدريد صيف 2018.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حصاد دوري الأبطال.. رونالدو يتفوق على ميسي وإقصاء مانشستر يونايتد وتألق المغربي النصيري

رونالدو أحرز ثنائية في معقل غريمه الأرجنتيني (غيتي)

بالفيديو.. إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر

الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد لنادي باشاك شهير التركي احتج على تعرضه للإساءة (رويترز)

شاهد.. هدف مذهل بعد لقطة بهلوانية في إيران

اللاعب نادر محمدي اشتهر بطريقته المميزة في تنفيذ ركلات التماس (الصحافة الإيرانية)

ضمن مجموعة البرتغال.. منتخب قطر يشارك في تصفيات أوروبا لمونديال 2022

مشاركة المنتخب القطري تأتي ضمن استعداداته لمونديال 2022 (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

من أجمل البنايات في العالم.. قصور صدام التي ورثها معارضوه

أحد القصور الرئاسية في العاصمة بغداد (غيتي)

اغتيال فخري زاده.. طهران تعلن اعتقال متورطين وتتوعد بالرد قريبا

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران (الأناضول)

يقدم دروسا لطلاب في 83 دولة.. معلم هندي فاز بمليون دولار فتبرع بنصفه لمنافسيه

حصل الهندي رانجيتسين ديسيل على جائزة المعلم العالمية لعام 2020 (مواقع التواصل الاجتماعي)

مشاهد من يوم تاريخي ببريطانيا.. شكسبير يتلقى لقاح كورونا ومارغريت المحظوظة تنسي جونسون هموم بريكست

السيدة مارغريت تعتبر نفسها "محظوظة" لتكون أول شخص يستفيد من لقاح كورونا (الجزيرة)