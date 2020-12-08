أحد أفضل اللاعبين بالعالم.. أرسنال يعاني دون أوزيل

شكك فريدي يونبرغ لاعب وسط أرسنال السابق في قرار النادي اللندني استبعاد مسعود أوزيل من تشكيلته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه لا يوجد سوى القليل من اللاعبين القادرين على اختراق دفاع المنافسين بشكل أفضل من هذا اللاعب الألماني.

ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع أرسنال منذ مارس/آذار، ولم ينضم لتشكيلة ناديه في الدوري الممتاز والدوري الأوروبي، ليخرج اللاعب البالغ عمره 32 عاما من الحسابات حتى يناير/كانون الثاني على الأقل عندما يستطيع النادي إضافة أسماء جديدة.

وفي ظل الافتقار لوجود صانع لعب واضح في التشكيلة، ظهرت معاناة أرسنال الهجومية ولم يسجل سوى 10 أهداف في 11 مباراة بالدوري. ويقبع فريق المدرب مايكل أرتيتا بالمركز 15 ويتأخر عن توتنهام المتصدر بفارق 11 نقطة.

وعاد يونبرغ -الذي تولى قيادة أرسنال بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الإسباني أوناي إيميري الموسم الماضي وعمل مساعدا لأرتيتا قبل رحيله في أغسطس/آب الماضي- ليقول إنه لا يعرف سبب استبعاد أوزيل من التشكيلة.

كما أبلغ شبكة سكاي سبورتس أنه "أنا لا أقول إنه يجب أن يلعب كل أسبوع.. لكن عند الاستحواذ على الكرة وفي ظل الحاجة إلى لاعب يمرر كرة حاسمة، فإني لا أعتقد أنه يوجد تقريبا أي لاعب أفضل من مسعود في تنفيذ ذلك".

وأضاف يونبرغ "بكل تأكيد يعاني الفريق دفاعيا بعض الشيء لكن هذا قرار اتخذه النادي. لا أعرف سبب اتخاذ القرار وسبب وجوده خارج تشكيلة من 25 لاعبا بحيث أنه لا يمكن إشراكه".

وتابع "لكن في مثل هذه الأمور، لا أعتقد أن هناك كثيرين أفضل منه في العالم". وسبق لأرتيتا أن قال إن استبعاد أوزيل "قرار رياضي".

ويعد أوزيل من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي، وينتهي تعاقده مع أرسنال نهاية الموسم الجاري.