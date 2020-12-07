10 مجموعات متوازنة ترسم طريق المنتخبات الأوروبية إلى مونديال قطر 2022

أسفرت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، والتي أجريت اليوم الاثنين في حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية؛ عن 10 مجموعات ستتنافس على 13 بطاقة تأهل للمونديال.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: البرتغال- صربيا- أيرلندا- لوكسمبورغ- أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا- السويد- اليونان- جورجيا- كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا- سويسرا- أيرلندا الشمالية- بلغاريا- ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا- أوكرانيا- فنلندا- البوسنة والهرسك- كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا- ويلز- جمهورية التشيك- روسيا البيضاء- أستونيا.

المجموعة السادسة: الدانمارك- النمسا- أسكتلندا- إسرائيل- جزر فارو-

مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا- تركيا- النرويج- مونتنيجرو (الجبل الأسود)- لاتفيا- جبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا- سلوفاكيا- روسيا- سلوفينيا- قبرص- مالطة.

المجموعة التاسعة: إنجلترا- بولندا- المجر- ألبانيا- أندورا- سان مارينو.

المجموعة العاشرة: ألمانيا- رومانيا- أيسلندا- مقدونيا الشمالية- أرمينيا- ليشتنشتاين.

🏆 نتيجة قُرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢

⬅️ 55 منتخب تتنافس على 13 مقعد

⬅️ستلعب منتخبات المجموعة الواحدة ضد بعضها ذهاباً وإياباً بين مارس ونوفمبر 2021

⬅️ستتأهل الـ🔟 منتخبات المتصدرة مباشرة إلى النهائيات

⬅️سيخوض الوصفاء العشرة + أفضل منتخبين من كأس أوروبا مواجهات الملحق pic.twitter.com/eiXztCYvou — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

وتمثل هذه القرعة إحدى الخطوات المهمة على طريق بطولة كأس العالم المقبلة، والمقررة في قطر من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ، لتكون ضربة البداية على طريق المنتخبات الأوروبية للصراع على مقاعد المونديال، حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، فقد أجريت القرعة هذه المرة افتراضيا، عبر مشاركة مسؤولي 55 منتخبا عن طريق الإنترنت، في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تجرى هذه القرعة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكنها تأجلت إلى اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

⏰ 15 دقيقة إلى قُرعة تصفيات أوروبا لقطر ٢٠٢٢

هل تعلم ⁉️

هداف التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى روسيا 2018 كان روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله رقم قياسي: 16 هدف. pic.twitter.com/EzXPoZoUIP — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

ووُزع 55 منتخبا على 6 مستويات مختلفة، قبل سحب القرعة اليوم، وذلك بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر الفيفا في نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.

وضم كل مستوى من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، في حين ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.

⏰ ساعة إلى قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ 🏆

هكذا سيتم تقسيم المنتخبات في الأوعية الستة وذلك حسب تصنيف FIFA العالمي الأخير.

كيف ستُجرى القُرعة؟ هنا التفاصيل ⬅️ https://t.co/IcjJK6IFeB pic.twitter.com/B34xKba0jY — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

وتتصارع هذه المنتخبات على 13 مقعدا في المونديال، الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، علما بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل، بين 24 مارس/آذار 2021 وحتى 29 مارس/آذار 2022.

وكان الفيفا كشف قبل أيام عن التصنيف الذي تم من خلاله توزيع المنتخبات الأوروبية على 6 مستويات قبل هذه القرعة.

وضم المستوى الأول منتخبات: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدانمارك وألمانيا وهولندا.

ووزعت هذه المنتخبات على المجموعات العشر المقررة في التصفيات، ثم وزعت 45 منتخبا الأخرى بالقارة على المجموعات العشر من خلال القرعة، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمس الأولى 5 منتخبات فقط، بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى، مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعات.

وفي المقابل، تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة 6 منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صنفت عليها 55 منتخبا طبقا لتصنيفها العالمي.

ومنحت القرعة اليوم أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي بلغت الدور قبل النهائي في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا، بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم 5 منتخبات فقط.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، في حين تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020-2021 في حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة، وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

ولأسباب سياسية، عملت القرعة اليوم على منع بعض المواجهات من خلال عدم وضع منتخبات معينة في المجموعة نفسها. وهذه المواجهات المحظورة هي أرمينيا مع أذربيجان، وجبل طارق مع إسبانيا، وكوسوفو مع أي من البوسنة والهرسك وصربيا وروسيا، إضافة إلى المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد حسم المقاعد العشرة الأولى للقارة الأوروبية في المونديال من خلال المجموعات العشر في التصفيات، ستكون الفرصة سانحة أمام 12 منتخبا في الدور الفاصل للصراع على 3 مقاعد أخرى للقارة في المونديال.

وتوزع 12 منتخبا في هذا الملحق الفاصل على 3 مسارات، بكل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام دور قبل نهائي من مواجهة واحدة، ثم نهائي من مباراة واحدة أيضا، ليصعد الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل 6 منتخبات من بين المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات.

وفي المقابل، ستحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

وتجرى فعاليات دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عبر 10 جولات، تبدأ في 24 و25 مارس/آذار 2021 وتنتهي في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، في حين تقام فعاليات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يومي 24 و25 مارس/آذار 2022، ثم تقام فعاليات الدور النهائي بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.