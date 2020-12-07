يمهد للهزيمة أمام يوفنتوس.. كومان: أتمنى الاستمتاع بمواجهة الرائعين رونالدو وميسي

أشاد رونالد كومان مدرب برشلونة بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ووصفهما بالرائعين، وجدد انتقاده جدول المباريات المزدحم قائلا إنه يضر اللاعبين بشدة وسيؤدي إلى مزيد من الإصابات.

ويستضيف برشلونة منافسه يوفنتوس غدا الثلاثاء في آخر مباراة بالمجموعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مرور 72 ساعة على الهزيمة 2-1 أمام قادش، التي وجهت ضربة جديدة لآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وخسر كومان بالفعل جهود 3 لاعبين بارزين لمدة طويلة بسبب الإصابة هذا الموسم، وسيتعين عليه الآن التأقلم على اللعب من دون الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية أمام قادش.

وفيما يبدو أنه تمهيد لهزيمة متوقعة أمام يوفنتوس، قال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نحن نقتل اللاعبين بهذا الجدول. من المؤسف أن نفقد جهود لاعب آخر بسبب الإصابة ولهذا أواصل الشكوى من جدول المباريات. سنخسر جهود مزيد من اللاعبين بسبب الإصابات".

وبعد أن انتقد في السابق كثرة المباريات التي يتعين عليه خوضها بسبب تضرر الجدول إثر جائحة فيروس كورونا، استشاط كومان غضبا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لحصول فريقه على قليل من الراحة بعد خوض المباراة أمام قادش ليلة السبت.

وأضاف "لو تعين عليك خوض مباراة ليلة الثلاثاء فمن الواجب للحفاظ على مصالح الفرق الإسبانية أن تعيد التفكير في جدول المباريات التي تسبقها. عدنا إلى المنزل الساعة 04:30 فجرا والآن يتعين علينا خوض مباراة أخرى يوم الثلاثاء. لعبنا 5 مباريات خارج ملعبنا هذا الموسم وكلها كانت تنطلق في وقت متأخر وهذا الأمر لا يفيد الفرق الإسبانية".

وتأهل برشلونة ويوفنتوس بالفعل إلى دور الـ16، ويحتاج فريق المدرب كومان إلى تجنب الخسارة بهدفين على الأقل لينتزع صدارة المجموعة السابعة.

ويتوقع أن يريح كومان العديد من اللاعبين، لكن ليونيل ميسي الذي غاب عن مواجهتي دينامو كييف وفرنسفاروش سيعود إلى التشكيلة، في حين قد تكون أول مباراة له أمام كريستيانو رونالدو منذ غادر اللاعب البرتغالي ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018.

ويتمنى كومان الاستمتاع بمشاهدة هذا الثنائي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم 11 مرة فيما بينهما.

وقال كومان "أعتقد أنه ليس من اللائق الحديث عن اللاعب الأفضل بينهما. إنهما رائعان".

وتابع "أحبهما لأنهما أمتعا عشاق كرة القدم كثيرا بالأهداف الرائعة والألقاب الكبيرة. نأمل أن نستمتع بمشاهدتهما غدا".