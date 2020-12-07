ميلان يهزم سامبدوريا ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي دون هزيمة

عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على سامبدوريا 2-1 يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري.

وشهدت الجولة العاشرة الأحد أيضا تعادل روما مع ساسولو سلبيا وبارما مع بينفينتو بذات النتيجة وفيرونا مع كالياري1-1، وفوز نابولي على كروتوني 4-صفر.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وأضاف صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم سجل سامبدوريا هدفا في الدقيقة 82 عن طريق ألبين إيكدال.

ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن إنتر، أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الـ12.

وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن في الدوري مقابل التعادل في مباراتين.

في حين أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق روما في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساسولو.

وشهدت المباراة طرد بيدرو رودريغيز لاعب روما في الدقيقة 41.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس كما رفع ساسولو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، فاز نابولي على كروتوني 4-صفر.

وسجل أهداف نابولي لورنزو إنسيني في الدقيقة 31 وهيرفينغ لوزانو في الدقيقة 58 ودييغو ديم في الدقيقة 76، وأندريا بيتانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.