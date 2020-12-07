ليفربول يكتسح وولفرهامبتون وصلاح يتفوق على رونالدو في البريميرليغ

حقق ليفربول فوزا كبيرا برباعية نظيفة على ضيفه وولفرهامبتون، الأحد، بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول ليتفوق على نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في البريميرليغ.

وافتتح المتألق صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 24، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة العريقة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وبفارق هدفين خلف دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم حاليا، وبفارق هدف خلف هيونغ مين سون هداف توتنهام.

وكان هذا هو الهدف الأول لصلاح مع ليفربول منذ شهر تقريبا، حيث يرجع هدفه الأخير إلى الثامن من نوفمبر تشرين الأول/الماضي، عندما تعادل الفريق 1-1 مع مضيفه مانشستر سيتي، قبل أن يصاب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الماضية.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهولندي جيورجينيو فينالدوم الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 59، قبل أن يحرز الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ضربة رأس، إثر متابعته لتمريرة عرضية رائعة من "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول دائما التي تغنت باسمه في مدرجات ملعب أنفيلد.

ومع عودة جمهور الانفيلد تعود اهزوجة مو صلاح من جمهور ليفربول ❤️ pic.twitter.com/wVaaaEwUn1 — عليش (@3lish_sh88) December 6, 2020

وفي الدقيقة 78، أضاف ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول، ليختتم بها مهرجان الأهداف، ويستعيد بذلك ليفربول نغمة الانتصارات، في الظهور الأول لجماهيره في المدرجات في المسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل 1-1 مع برايتون في المرحلة الماضية للبطولة.

وفي سياق متصل، تفوق صلاح على رونالدو نجم يوفنتوس، في البريميرليغ، وفقا لما ذكرته شبكة "إي أس بي إن"، حيث سجل هدفه الـ84 في 131 مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على رونالدو الذي سجل نفس العدد من الأهداف عندما كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد في البريميرليغ بعد 196 مباراة.