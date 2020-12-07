رغم الهزيمة الساحقة أمام إسبانيا.. لوف: ألمانيا تسير في الطريق الصحيح

لا يرى يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني سببا للتشكيك في المنتخب وسط عملية إعادة هيكلته رغم الهزيمة الساحقة الشهر الماضي أمام إسبانيا، مؤكدا اليوم الاثنين أن الفريق يسير في الطريق الصحيح استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل.

وخسرت ألمانيا 6-صفر أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أثقل هزيمة للفريق في مباراة رسمية لتزداد الضغوط على لوف الذي عانى فريقه في الأشهر القليلة الماضية.

وقال لوف في مؤتمر صحفي افتراضي "كلنا نشعر بخيبة أمل وبغضب شديد من تلك النتيجة، لكننا مقتنعون تماما بالطريق الذي سلكناه في عام 2019 ولا يوجد سبب للانزعاج".

ويتولى لوف تدريب ألمانيا منذ 14 عاما وهو رقم قياسي وقاد بلاده للفوز بكأس العالم 2014، وبدأ عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018.

وخرج الألمان من دور المجموعات في آخر 3 بطولات (كأس العالم إضافة إلى نسختين لدوري الأمم).

وقال لوف "كنا نعلم أننا سنواجه العديد من الصعاب خلال عملية إعادة الهيكلة. أثق في اللاعبين وأداء المنتخب. أنا مقتنع تماما بالجهود التي نقوم بها".

وأضاف "استمتعنا بعام جيد في 2019 وفزنا بـ7 من 8 مباريات في تصفيات بطولة أوروبا. شاهدنا تطور المنتخب الذي يسير في الطريق الصحيح رغم الهزيمة أمام إسبانيا".

وتابع "اللاعبون يملكون القدرة والحماس والشغف لتمثيل المنتخب".