دفاع واستحواذ ضعيف وفعالية.. مورينيو ومفاتيح التتويج مع توتنهام

غير الهدف الرائع الذي سجله سون هيونغ مين والهدف المذهل من هجمة مرتدة عن طريق هاري كين، لم يكن هناك أي شيء جميل في فوز توتنهام هوتسبير 2-صفر على أرسنال الذي أعاده إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

ومع بداية متذبذبة للموسم، اعتقد كثيرون أن توتنهام أظهر مبكرا عدم قدرته على المنافسة على اللقب، إلا أن تسجيل الفريق انتصارات متتالية تجعل قليلين فقط من مشجعي النادي اللندني يهتمون بما إذا كان أداؤه جميلا.

وبعد 11 مباراة، يملك توتنهام 24 نقطة، وهي أفضل بداية موسم له منذ 2011، والأهم من ذلك أن هناك شعورا بوجود المزيد لدى فريق كان بوسعه تحمل جلوس غاريث بيل على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد.

ومنحت تسديدة سون المذهلة في الدقيقة 13 من تمريرة كين، وهدف كين الذي جاء من تمريرة سون، السيطرة لتوتنهام الذي اكتفى تماما في الشوط الثاني بالدفاع أمام أرسنال.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الذي استحوذ فريقه على الكرة بنسبة 31% فقط، "بالطبع نحن سعداء. سيطرنا على المباراة بصلابتنا الدفاعية".

وفي المعتاد لا يكون هناك ترحيب بهذه النوعية من الكلمات في ناد يتخذ من عبارة "الجرأة هي أن تفعل" شعارا له.

لكن توتنهام يُظهر الواقعية التي تأتي بالألقاب لا بالمعجبين، بعد فوزه 2-صفر على مانشستر سيتي بأداء مماثل، والتعادل دون أهداف على ملعب تشلسي، والفوز على أرسنال.

وأعاد مورينيو توتنهام إلى الأساسيات، وهي: الصلابة الدفاعية والتماسك في خط الوسط والهجوم بفعالية. ويؤتي الأمر ثماره، حتى لو كان مورينيو يتحلى بالخبرة التي تجعله لا يتحدث عن فرص فريقه في إحراز اللقب.

وقال المدرب البرتغالي "لعبنا ضد مانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال، إذا حصلنا على 3 نقاط أو 4 نقاط من هذه المباريات فهذه ليست نهاية العالم، فالأمر طبيعي. حصلنا على 7 نقاط. لم نستقبل أي هدف أمام فرق مذهلة، بالطبع نحن في فترة جيدة والفريق في مكان جيد من الناحية الذهنية، لكن شيئا لم يتغير".

وأضاف "المشكلة في الدوري الإنجليزي أن مباراتنا القادمة ضد كريستال بالاس، ولا يوجد أي ضمانات للفوز".

"It was a complete performance. 50% is organisation. 50% is desire, commitment, solidarity."

