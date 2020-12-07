إنييستا يستعيد أيام مجده ويقود فيسل كوبي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة

استعاد أندريس إنييستا أيام مجده ليقود فريقه فيسل كوبي إلى التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة، بعد أن افتتح اللاعب الإسباني الفائز بكأس العالم التسجيل بفوز الفريق الياباني 2-صفر على شنغهاي سيبغ في الدوحة اليوم الاثنين.

وأطاح فيسل منافسه سيبغ الذي يقوده أوسكار جناح تشلسي ومنتخب البرازيل السابق لينضم الفريق الياباني إلى سوون بلوينغز، وأولسان هيونداي، وبكين غوان في قرعة يوم الثلاثاء للدور المقبل.

وتأهل سوون الكوري الجنوبي الفائز باللقب مرتين إلى دور الثمانية بالفوز 3-2 على يوكوهاما إف مارينوس بعد انتفاضة.

وستجرى قرعة دور الثمانية في الدوحة غدا، حيث تخوض فرق من شرق آسيا مبارياتها المتبقية في دوري الأبطال في بيئة معزولة في الدوحة.

وستقام المباراة النهائية في 19 من الشهر الحالي في ملعب الجنوب بقطر، عندما يلتقي المتأهل للنهائي من شرق آسيا مع بيروزي الإيراني بطل غرب القارة.

وحجز بيروزي مقعده في النهائي في أكتوبر/تشرين الأول بعد خوض المباريات في بيئة معزولة في الدوحة أيضا.

واصل فيسيل كوبي 🇯🇵 مغامرته الناجحة في #دوري_أبطال_آسيا 2020 بتأهله إلى ربع النهائي إثر فوزه بنتيجة 2⃣-0⃣ على شنغهاي اي آي بي جي 🇨🇳 في دور الـ16 من البطولة! طالع تقرير المباراة ⬇️https://t.co/HyX4wYELon pic.twitter.com/fi7ioiS1PS — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 7, 2020

وأبقى إنييستا على آمال كوبي بالظهور في النهائي، وأيضا على طموحه الشخصي بالفوز بخامس ألقابه القاريّة والأول له في آسيا بعد أن فاز بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

ووضع إنييستا الفريق الياباني في المقدمة في الدقيقة 31.

واستقبل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تمريرة هونارو ياماغوتشي قبل أن يستدير ويمر من اثنين من المدافعين ويضع الكرة في شباك الحارس تشين وي.

وألغي هدف سجله سيبغ بسبب مخالفة ضد الحارس دايا مايكاوا، في حين اقترب أوسكار من التسجيل من ركلة حرة حادت عن المرمى.

لكن آمال الفريق الصيني في العودة تلقّت ضربة موجعة بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني حيث سجل دايغو نيشي الهدف الثاني لفيسل كوبي.

أما كوبي فقد دفع ثمن الانتصار غاليا بعد أن غادر إنييستا الملعب قبل 22 دقيقة من النهاية ممسكا بفخذه.

وعاقب سوون منافسه يوكوهاما على إهدار الفرص في وقت لاحق بعد أن عدل فريق المدرب بارك كون-ها تأخره بهدف إلى انتصار على بطل الدوري الياباني 2019.

ووضع المهاجم البرازيلي إيريك فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو في المقدمة في الدقيقة 20 من الشوط الأول الذي هيمن عليه الفريق الياباني الذي أهدر فرصا عدة لمضاعفة الغلة.

وسيتحسر يوكوهاما بلا ريب على هذه الفرص بعد أن عادل كيم تاي هوان النتيجة بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 57، وسجل كيم مين-وو الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وأضاف هان سوك جونغ الهدف الثالث قبل 3 دقائق من النهاية من مسافة بعيدة، في حين قلص أدو اونايو الفارق بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.