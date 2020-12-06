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ميسي هذا الموسم.. لاعب عادي

ميسي خسر الكرة 29 مرة في مواجهة قادش (رويترز)
ميسي خسر الكرة 29 مرة في مواجهة قادش (رويترز)
6/12/2020

تحول ليونيل ميسي هذا الموسم إلى لاعب عادي حاله كحال آخرين في الدوري الإسباني، لم يعد قادرا على حمل برشلونة على كتفيه وقيادته وحده للفوز بمباريات، كما كان يفعل في السنوات الماضية.

وكثيرة هي الأسباب التي يمكن تقديمها لتبرير هذا التراجع:

– مجبر على اللعب مع فريق طلب الرحيل عنه الموسم الماضي.

– افتقاده للأوروغوياني لويس سواريز (انتقل لأتلتيكو مدريد) صديقه وشريكه في النجاحات وتسجيل الأهداف.

– يعكس التراجع الجماعي للفريق تحت إدارة المدرب الهولندي رونالد كومان.

– وصل لسن الـ33، وبدأ التقدم في العمر يترك بصمته على موهبته ومهاراته وحسه التهديفي.

وتشير الأرقام في مواجهة أمس ضد قادش التي خسرها البرسا 1-2، أن سبب تراجع ميسي هو كل ما ذكر آنفا، فقائد منتخب الأرجنتين فقد الكرة 29 مرة في ملعب "رامونا دي كارانزا" وهو الرقم الأعلى له في مباراة واحدة هذا الموسم.

وعلى صعيد الأهداف تظهر الأزمة أعمق وأوضح، إذ إنه لم يسجل سوى هدفين في آخر 16 مباراة بالليغا خارج قواعده، كما أن لديه 7 أهداف في 13 مباراة بينها 5 من ركلات جزاء والهدفان المتبقيان سجلهما والنتيجة كانت محسومة لفريقه.

هذا داخل الملعب أما خارجه، فحدث ولا حرج عن المشاكل والضغوط على اللاعب الذي قال قبل أسابيع إن "كل ما يجري في برشلونة هو بسببي".

فمن أحد هذه الضعوط أن الرئيس المؤقت كارلس تيسكتس قال إن "آخر أخطاء جوسيب ماريا بارتوميو (الرئيس المستقيل للبرسا) عدم بيع ميسي" في إشارة إلى الأزمة المالية في البرسا، يفاقمها راتب ميسي السنوي الذي يصل إلى 100 مليون يورو.

وهذا الكلام -على مايبدو- صبّ زيتا على نار لوعة يحترق بها قلب "البولغا" بسبب طريقة معاملة الإدارة السابقة له عندما أراد مغادرة النادي الصيف الماضي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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