مناورة أم استسلام مبكر؟ كلوب يرشح هذا الفريق للفوز بلقب البريميرليغ

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن تشلسي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، نظرا لما يملكه النادي اللندني من قوة وثقل تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وأعاد لامبارد هيكلة تشكيلة تشيلسي في عملية كلفت النادي نحو 220 مليون جنيه إسترليني (295.64 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وبعد بداية متواضعة، نجح الفريق في تجنب الهزيمة في 16 مباراة متتالية في جميع المنافسات.

ودفع الفوز 3-1 على ليدز يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج الليلة الماضية فريق لامبارد إلى المركز الأول بين فرق البطولة العشرين بـ22 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام وليفربول قبل مباراتيهما في وقت لاحق اليوم.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون اليوم الأحد، قال كلوب للصحفيين "عندما أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت الحالي فإن تشلسي حسب رأيي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب. فهو يملك أكبر تشكيلة ولديه لاعبون كبار يقدمون أداء جيدا كفريق، بعد بداية متواضعة، وكلهم لائقون.. ولديه وفرة في الخيارات ومن ثم إمكانية التغيير والتبديل".

ورغم أن ليفربول كان ينفرد بالقمة بفارق 6 نقاط خلال هذه المرحلة من الموسم الماضي، فإن أداءه هذا الموسم تأثر بكثرة المباريات وكثرة حالات الإصابة في صفوفه.

وتوقع كلوب أن يكون الصراع على اللقب هذا الموسم مفتوحا بصورة أكبر مما كان عليه في المواسم الماضية.