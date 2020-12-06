قاهر الكبار.. قادش يهزم برشلونة ويعيد الشكوك إلى البيت الكتالوني

تعرض برشلونة لرابع خسارة له في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وابتعد عن متصدر المسابقة بـ12 نقطة، في أسوأ انطلاقة للنادي الكتالوني منذ سنوات طويلة.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام قادش 1-2، ليتمكن الفريق المغمور من تحقيق أكبر المفاجآت حتى الآن بفوزه على الغريمين برشلونة وريال مدريد خلال مشواره في الليغا هذا الموسم.

وسجل ألفارو خيمينيز وألفارو نيغريدو هدفي قادش في الدقيقتين 8 و63، وأحرز بيدرو ألكالا الهدف الوحيد لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

#الدوري_الإسباني نيغريدو يستغل غياب دفاعات برشلونة و يحقق هدف الفوز لقادش 😮 🎬 استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#beINLiga #LaLiga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2020

ورفع قادش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد برشلونة عند 14 نقطة في المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وأعادت الخسارة الشكوك إلى بيت النادي الكتالوني بعد تحسن نتائج الفريق خلال المواجهات الأخيرة بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسيكون المدرب رونالد كومان أمام مهمة صعبة من أجل قيادة الفريق للعودة بسرعة إلى سكة الانتصارات من أجل البقاء في سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني.