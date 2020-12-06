فاردي يقود ليستر لفوز قاتل وكريستال بالاس يقدم درسا في فنون الكرة بالبريميرليغ

استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بالجولة رقم 11 التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لكريستال بالاس 5-1 على مضيفه ويست بروميتش ألبيون.

يذكر أن ليستر خسر مباراتيه الأخيرتين أمام ليفربول وفولهام، لكنه بعد الفوز الأخير رفع رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، أما شيفيلد فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع أيوزي بيريز في الدقيقة 24، لكن سرعان ما تعادل شيفيلد بهدف عن طريق أوليفر مكبورني في الدقيقة 26.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، أحرز النجم المخضرم جيمي فاردي هدف الفوز الثمين لليستر في الدقيقة 90، ليكون هدفه التاسع في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وفي مباراة أخرى، لقن كريستال بالاس مضيفه ويست بروميتش درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5-1 في وقت سابق اليوم.

وسجل أهداف الفريق الفائز دارنل فورلونغ، لاعب وست بروميتش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، وويلفريد زاها (هدفين) بالدقيقتين 56 و68، وكريستيان بنتيكي (هدفين) في الدقيقتين 59 و82.

في حين سجل هدف الشرف لفريق ويست بروميتش كونور كالاجار في الدقيقة 30، وأكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد ماثيو بيريرا.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز رقم 11، وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 6 نقاط في المركز رقم 19 قبل الأخير.