شاهد الهدف الهزلي.. كومان "المحبط" يوبخ لاعبي برشلونة وينتقد سلوكهم

وبّخ رونالد كومان مدرب برشلونة لاعبيه بعد استقبال هدف هزلي خلال الهزيمة 2-1 أمام قادش أمس السبت، وانتقد سلوكهم بعد التراجع بفارق 12 نقطة خلف أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ألفارو نيغريدو هدف الفوز بعد سلسلة من الأخطاء الهزلية من برشلونة، إذ فاجأ جوردي ألبا زميله المدافع كليمو لنغليه برمية جانبية سيئة، وركل الحارس مارك-أندريه تيرشتيغن الكرة مباشرة باتجاه مهاجم قادش الذي وضعها في الشباك.

وأبلغ كومان محطة "تي في 3" (TV3) التلفزيونية الكتالونية بعد رابع هزيمة لبرشلونة في 10 مباريات بالدوري، "خسرنا بسبب خطأ مذهل، هذا ليس المستوى الذي أتوقعه من فريقي.. يُظهر الخطأ أننا لا نلعب بتركيز. سلوك الفريق لم يكن جيدا الليلة.. أنا محبط للغاية ويجب أن نتحسن".

وتقدم قادش مبكرا بعد خطأ دفاعي من برشلونة، عندما سدد أوسكار مينغيزا الكرة برأسه باتجاه مرماه، ليمنح ألفارو خيمنيز مهاجم أصحاب الأرض فرصة التسجيل.

وعادل برشلونة النتيجة في الدقيقة 57 بهدف عكسي أحرزه بيدرو ألكالا في مرماه، قبل أن يتأخر بعدها بلحظات.

وهذه ثالث مباراة على التوالي خارج الديار يرتكب فيها برشلونة أخطاء سهلة ويفشل في الفوز.

وقال كومان "من الصعب للغاية تفسير سبب استقبالنا العديد من الأهداف في الفترة الأخيرة. ربما يعود ذلك إلى قلة التركيز".

وأضاف "عندما تعادلنا كان أمامنا نصف ساعة للتسجيل مجددا، لكننا استقبلنا هدفا لا يمكن أن نستقبله من رمية جانبية. كما افتقدنا الشراسة عندما لم تكن الكرة معنا اليوم".

وتابع "مررنا بلحظات صعود وهبوط أثناء المباراة، وأيضا في سلوكنا".

وفقد برشلونة لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالح ريال مدريد في الجولة قبل الأخيرة، لكنه يواجه الآن خطر الابتعاد عن السباق بعد مرور ما يزيد بقليل على ربع الموسم.

وختم المدرب الهولندي "إنها خطوة للوراء في صراعنا على اللقب.. يجب أن ننظر إليها بهذه الطريقة بعد هذه النتيجة المحبطة اليوم. 12 نقطة فارق كبير جدا، لكن علينا مواصلة العمل".