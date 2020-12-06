رونالدو يرفع مبيعات سيارات جيب.. وشيفروليه تدعم صفقة عودته لمانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن الشركة الأميركية الراعية لقميص مانشستر يونايتد ستدعم تمويل صفقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق.

وتألق رونالدو مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي عالمي آنذاك بلغ 80 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين دولار).

وأمضى رونالدو 9 أعوام ناجحة في مدريد، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس الإيطالي قبل عامين.

وقالت الصحيفة إن الضائقة المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا قد تدفع يوفنتوس للتخلص من رونالدو (35 عامًا) بسبب راتبه الكبير الذي يزيد على 670 ألف دولار في الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن شركة السيارات الأميركية شيفروليه الراعية لقميص مانشستر يونايتد قررت أن تساعد في تمويل صفقة إعادة رونالدو إلى أولدترافورد، بسبب التأثير الإيجابي الذي أحدثه رونالدو على مبيعات سيارات "جيب" التي ترعى قميص يوفنتوس على مدار العامين الماضيين.

إضافة إلى أن أسهم يوفنتوس ارتفعت بنسبة 30% في بورصة ميلانو، بعد أسبوع واحد فقط من وصول النجم البرتغالي إلى تورينو.

كما أنه خلال فترة رونالدو الأولى في مانشستر يونايتد، ساعد فريق السير أليكس فيرغسون في الفوز بـ3 ألقاب متتالية في البريميرليغ، بالإضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2008.