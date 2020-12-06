دفاع بايرن ميونخ.. من نعمة إلى نقمة

الصلابة الدفاعية لبايرن ميونخ كانت مفتاح الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق الموسم الماضي، لكن يبدو أن نقطة قوته تحولت لنقطة ضعفه في هذا الموسم.

واستقبلت شباك النادي البافاري 16 هدفا خلال 10 مباريات بالبوندسليغا هذا الموسم بعد التعادل مع ضيفه لايبزيغ الوصيف 3-3 أمس السبت، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يتأخر فيها الفريق بهدف.

وحاول مسؤولو بايرن التخلص من جيروم بواتينغ على مر الأعوام لكن المدير الفني هانسي فليك متمسك بالدفع به في التشكيل الأساسي للفريق.

وتزايدت إصابات بواتينغ البالغ من العمر 32 عاما في السنوات الأخيرة، وكان تمركزه سيئا في أغلب الفترات أمام لايبزيغ خاصة في لحظات استقبال الأهداف.

وقال إيميل فورسبرغ لاعب لايبزيغ لشبكة "سكاي سبورت" (Sky Sports) بشأن الهدف السهل الذي سجله بضربة رأس ليمنح فريقه التقدم 3-2، "لم أخضع لأي رقابة تذكر، ينبغي عليّ أن أقول ذلك".

وأوضح فليك من جانبه "لا يمكن تركه (فورسبرغ) دون رقابة بهذا الشكل.. كانت مباراة قوية، استقبلنا بعض الأهداف السهلة".

وقدم النمساوي ديفيد ألابا مردودا جيدا في مركز قلب الدفاع خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اعتاد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي غياب لوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز للإصابة كان من المفترض أن يشارك ألابا في مركز الظهير الأيسر أمام لايبزيغ، لكن مع قرب انتهاء عقده دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ومع تغيير مركزه باستمرار، فإن اللاعب النمساوي لا يظهر بالمستوى نفسه الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وتعرض نيكلاس شوله للانتقاد من قِبَل الجماهير بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة، في الوقت الذي ظهر فيه الحارس مانويل نوير بشكل رائع في بداية الموسم لكنه يتحمل مسؤولية هدفين سكنا شباك فريقه في آخر مباراتين بالبوندسليغا.

وتسببت أزمة جائحة كورونا في ضغط أجندة المباريات مع اللعب كل 3 أيام مما كان له بالغ الأثر على الفريق، لكن فليك يأمل في تحسن أداء خط دفاعه مع توقف منافسات دوري أبطال أوروبا خلال فترة العطلات الشتوية وأن ينعكس ذلك على منافسات البوندسليغا.

وتأهل النادي البافاري بالفعل إلى ثُمن نهائي المسابقة القارية الأم، ومن المتوقع أن يجري فليك العديد من التغييرات في صفوفه خلال المواجهة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل.

ولكن فليك لم يبدِ قلقا إزاء إخفاقات خط دفاعه، وبدا أن الشغل الشاغل للمدرب بالأمس هو تجنب الخسارة أمام لايبزيغ حتى لا يخسر الفريق موقعه في الصدارة.

ويتصدر بايرن حامل اللقب، جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف و4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وبإمكان فليك أن يشعر بالرضا إزاء مستوى البديل الإنجليزي جمال موسيالا الذي سجل هدفا في شباك لايبزيغ، حتى لو كان قد شارك على حساب خافي مارتينيز الذي تعرض للإصابة مجددا.

وسجل موسيالا لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما الهدف الأول لبايرن بشكل رائع بمجرد مشاركته من على مقاعد البدلاء، معلنا عن هدفه الثالث خلال 8 مباريات بالبوندسليغا.

ويبدو واضحا أن عنصر الشباب هو ما يحتاجه الفريق البافاري في الوقت الراهن، لكن ربما في خط الدفاع أكثر من أي مركز آخر.