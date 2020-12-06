توتنهام يهزم أرسنال ويستعيد قمة البريميرليغ

تألق أخطر ثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم حيث سجل وصنع سون هيونغ-مين وهاري كين، ليفوز توتنهام 2-صفر على أرسنال ويستعيد قمة البريميرليغ اليوم الأحد.

ومرر كين إلى سون بعد 13 دقيقة وتوغل لاعب كوريا الجنوبية وأطلق تسديدة هائلة داخل المرمى ليرفع رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم ويُسعد حوالي ألفي متفرج في المدرجات.

ورد سون الجميل قبل الاستراحة ومرر إلى زميله كين ليسجل مهاجم إنجلترا بتسديدة قوية من مدى قريب.

وأصبح فريق المدرب جوزيه مورينيو في الصدارة بفارق نقطتين أمام تشلسي الذي قفز إلى القمة يوم السبت.

ولدى توتنهام 24 نقطة من 11 مباراة ولم يخسر في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وافتقر أرسنال للفعالية أمام المرمى رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%، بينما هدد مرمى توتنهام في الشوط الثاني وتدخل الحارس هوجو لوريس لإبعاد أكثر من محاولة.

وكانت أخطر فرص أرسنال عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ لكن دون أن تهتز الشباك، ليتجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز 15 في أسوأ بداية للفريق في موسم منذ 1981.