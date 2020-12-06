بهدف عكسي سجله الحارس المغربي بونو بمرماه.. زيدان يبتعد مؤقتا عن مقصلة الإقالة

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشخصية فريقه في التعامل مع الضغوط والخروج من سلسلة نتائج سلبية، بعد الفوز بهدف نظيف على مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وبفضل هدف عكسي من ياسين بونو حارس إشبيلية بطريق الخطأ في مرماه، خرج ريال مدريد منتصرا ليعوّض خسارته أمام ألافيس في الجولة السابقة والهزيمة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء الماضي، في نتيجة جعلته مهددا بعدم تجاوز دور المجموعات.

وقال زيدان -في مؤتمر صحفي بعدما حقق ريال مدريد فوزه الأول في 4 مباريات بالدوري- "حصدنا 3 نقاط مهمة، لكن الأهم هو الأداء.. من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة لعبنا بشكل رائع رغم بعض المعاناة في الشوط الثاني. هذا فوز مستحق تماما أمام منافس مميز يستطيع الضغط في أي وقت".

وأضاف "نجحنا في اجتياز هذا الاختبار وأنا سعيد جدا باللاعبين".

واضطر زيدان -الذي قاد ريال مدريد لإحراز اللقب الموسم الماضي- إلى التعامل مع تكهنات الأسبوع الماضي حول رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في إقالته بعد البداية المتواضعة للموسم.

ورغم أن الفوز على الفريق الأندلسي يمثل خطوة مهمة لريال مدريد نحو العودة إلى الطريق الصحيح، فإن زيدان يدرك أن لا مجال لأي تعثر.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز على بروسيا مونشنغلادباخ الأربعاء المقبل لضمان التأهل لثمن نهائي المسابقة القارية الأم، ثم سيواجه جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني السبت المقبل.

وأضاف زيدان "كانت الأيام الأخيرة صعبة جدا، لكن الفريق يتحلى بشخصية كبيرة ويحب التحديات. فوز اليوم مهم جدا لما هو قادم".

وأضاف "ندرك أنه عندما لا نلعب بشكل جيد فإننا سنتعرض لانتقادات، لكن يجب علينا التركيز على الإيجابيات والاستمرار في محاولة اللعب بثبات في المستوى".

وختم المدرب الفرنسي "لا يمكن أن نشعر بالقلق مما يقوله الناس عنا، لأن هذا لن يتغير".