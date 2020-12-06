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إصابة جديدة.. ديمبلي يضاعف مشاكل برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس

ديمبلي غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أيضا (غيتي)
ديمبلي غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أيضا (غيتي)
6/12/2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد أن مهاجمه عثمان ديمبلي تعرض لإصابة عضلية جديدة، وأنه سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا في مواجهة يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف برشلونة عن المدة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 الليلة الماضية على أرض قادش.

وقال برشلونة في بيان "أظهرت الفحوص التي خضع لها صباح اليوم الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول، أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب.. في عضلات الفخذ الخلفية".

وأضاف البيان "ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرر مشاركته بعد تقييم حالته".

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأحرز 4 أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في هذا الموسم، من بينها 3 في دوري الأبطال.

وضَمِن برشلونة الذي يدربه رونالد كومان الصعود إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو يتصدر مجموعته السابعة في البطولة برصيد 15 نقطة، وسيضمن الصدارة في نهاية المرحلة إذا تجنب الهزيمة أمام يوفنتوس.

المصدر : رويترز

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