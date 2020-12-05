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هوس شراء السلع النادرة.. قميص جوردان قيمته 320 ألف دولار

جوردان يحمل القميص في مؤتمر صحفي عام 1984 بعد توقيعه العقد مع شيكاغو بولز (مواقع التواصل)
جوردان يحمل القميص في مؤتمر صحفي عام 1984 بعد توقيعه العقد مع شيكاغو بولز (مواقع التواصل)
5/12/2020

حقق قميص ارتداه مايكل جوردان، النجم السابق لكرة السلة الأميركية، مبلغا قياسيا بلغ 320 ألف دولار بمزاد في بيفرلي هيلز، حسبما قالت الشركة التي نظمت عملية البيع أمس الجمعة.

وأفادت دار "غولين" للمزادات بأن عملية البيع سجلت رقما قياسيا عالميا في المزاد لقميص جوردان، والذي يعود لنادي "شيكاغو بولز" عام 1984.

وقد بيع بالمزاد -الذي يحوي أكثر من 500 قطعة من التذكارات النادرة- قميص كرة سلة كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يرتديه في المدرسة.

وحقق هذا القميص، وهو بالأبيض والأزرق، ويرجع لفريق كرة السلة لموسم 1979 في مدرسة بوناهو الثانوية في هاواي، 192 ألف دولار. وتردد أنه مبلغ قياسي عالمي لبيع قميص للمدرسة الثانوية في مزاد.

كما بيعت قطعتان من الأدوات الرياضية بمبلغ 128 ألف دولار لكل واحدة منهما، الأولى لنجم الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إي) ليبرون جيمس، والأخرى للاعب كرة القدم الأميركية السابق كولين كايبرنيك.

المصدر : وكالات

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