نجوم متوفرون مجانا الصيف المقبل

أسماء من الأفضل في العالم ونجوم تتمنى كل الفرق التعاقد معها متوفرة بالمجان بعد انتهاء عقودهم الصيف المقبل، ولا أحاديث أو تسريبات أو معلومات حتى الآن عن توجه الفرق لتجديد عقودهم.

ويمكن لهؤلاء اللاعبين ووكلائهم الشروع في مفاوضات مع فرق مهتمة بضمهم.

وفي المقدمة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الإيطالي جيانولويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

وفيما يلي أبرز اللاعبين الذين يستعدون للرحيل:

حارس مرمى: دوناروما (ميلان)

خط الدفاع: راموس (ريال مدريد)، الإسباني إريك غارسيا (مانشستر سيتي)، النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونخ)

خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول)، التركي هاكان تشالهان أوغلو (ميلان)

خط الهجوم: ميسي (برشلونة)، الهولندي ممفيس ديباي (ليون)، الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) وسيرجيو أغويرو (مان سيتي).