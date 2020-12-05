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ليس بينها منتخبات الصف الأول.. أبرز ضحايا رونالدو على المستوى الدولي

السويد وليتوانيا وأندورا أكثر ما سجل في شباكها، رونالدو (رويترز)
السويد وليتوانيا وأندورا أكثر ما سجل في شباكها، رونالدو (رويترز)
5/12/2020

على قاب قوسين أو أدنى يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

فقائد منتخب البرتغال يمتلك 102 من الأهداف في 170 مباراة، ويبتعد بفارق 7 أهداف فقط عن النجم السابق للكرة الإيرانية علي دائي الذي سجل 109 أهداف في 149 مباراة.

غير أن أبرز ضحايا "صاروخ ماديرا" ليست منتخبات الصف الأول، بل فرق متواضعة في أوروبا، بينها ليتوانيا وأندورا وأرمينيا.

وتضم هذه اللائحة:

  • السويد: 7 أهداف
  • ليتوانيا: 7 أهداف
  • أندورا: 6 أهداف
  • أرمينيا: 5 أهداف
  • لوكسمبورغ: 5 أهداف
  • لاتفيا: 5 أهداف
  • إستونيا: 4 أهداف
  • جزر فارو: 4 أهداف
المصدر : مواقع إلكترونية

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