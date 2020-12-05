ليس بينها منتخبات الصف الأول.. أبرز ضحايا رونالدو على المستوى الدولي

على قاب قوسين أو أدنى يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

فقائد منتخب البرتغال يمتلك 102 من الأهداف في 170 مباراة، ويبتعد بفارق 7 أهداف فقط عن النجم السابق للكرة الإيرانية علي دائي الذي سجل 109 أهداف في 149 مباراة.

غير أن أبرز ضحايا "صاروخ ماديرا" ليست منتخبات الصف الأول، بل فرق متواضعة في أوروبا، بينها ليتوانيا وأندورا وأرمينيا.

وتضم هذه اللائحة: