لضم ميسي.. سان جيرمان مستعد لتقديم كل شيء

يُعد باريس سان جيرمان أحد الفرق المرشحة بقوة للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي ينتهي عقده مع البرسا الصيف المقبل.

وكان الفريق الكتالوني رفض الصيف الماضي طلب رحيل "البولغا" ولم يقبل التفاوض على بيعه مع أي فريق، ومن المفترض أن يُنهي ميسي عقده في الكامب نو ويبدأ بالتفاوض مع الفرق الراغبة بضمه -في مقدمتها الفريق الباريسي- الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca)، فإن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، بدأ باستمالة النجم الأرجنتيني ومحاولة إقناعه بالانتقال لملعب "حديقة الأمراء".

وأول مؤشرات هذه الاستمالة كانت تصريح النجم البرازيلي نيمار هداف سان جيرمان بأنه يريد اللعب مجددا بجانب ميسي وهذا سيحصل الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن سان جيرمان سيقدم لميسي:

عقد كبير

سان جيرمان أحد أثرى الفرق في العالم، فالفريق يضم كوكبة من نجوم العالم كنيمار والفرنسي كليان مبابي والحارس الكوستاريكي كيلور نافاز والأرجنتيني ماورو إيكاردي. أي أن الفريق الباريسي يستطيع تلبية كل طلبات ميسي المالية وحتى راتبه السنوي الضخم الذي يتقاضاه حاليا في البرسا ويُقدر بـ100 مليون يورو.

مشروع كروي

لا يزال الفوز بدوري أبطال أوروبا أحد الأهداف الكبرى لسان جيرمان، ولتحقيقه فإن ميسي (33 عاما) قد يكون القطعة الأخيرة التي يحتاجها الفريق للوصول لهذا الهدف. وفي حال فاز ميسي بهذا اللقب مع سان جيرمان، فسيكتب التاريخ معه ويستعيد ميسي لقبا طال انتظاره منذ 2015.

فريق نجوم

ضم ميسي لفريق لديه فعلا لاعبون كنيمار ومبابي وإيكاردي ودي ماريا وماركو فيراتي وماركينيوز ورافينيا ألكنتارا وليوناردو باريديس، يعني أن "البولغا" سيلعب إلى جانب لاعبين شاركهم سابقا المستطيل الأخضر وغرف الملابس، بينهم، نيمار صديقه المقرب ولعبا سويا لسنوات مع برشلونة، كما لعب في منتخب الأرجنتين مع دي ماريا وباريديس ولعب إلى جانب رافينيا في البرسا كما أنه لعب بمواجهة نافاز في مباريات الكلاسيكو.

نوعية الحياة

بما لا شك فيه أن برشلونة هي إحدى أفضل المدن للعيش في أوروبا، ولكن باريس ليست أقل شأنا، وفيها كل الإمكانيات والمتطلبات لاحتضان ميسي وعائلته.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان مسيطر على الدوري الفرنسي وليس هناك من ينافسه، وعليه، فإن الفريق يستطيع صب تركيزه المطلق للنجاح والظفر بلقب دوري الأبطال.