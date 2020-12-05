كل ما تريد معرفته عن قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

تسير قطر بخطى متسارعة على الطريق نحو استضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تنير الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.
تجرى بعد غد الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" لكرة القدم.
وكانت الـ 55 منتخبا وزعت على 6 مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.
وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، في حين ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.
وجاءت المستويات كالآتي:
– المستوى الأول: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدانمارك وألمانيا وهولندا.
– المستوى الثاني: سويسرا وويلز وبولندا والسويد والنمسا وأوكرانيا وصربيا وتركيا وسلوفاكيا ورومانيا.
– المستوى الثالث: روسيا والمجر وإيرلندا والتشيك والنرويج وأيرلندا الشمالية وآيسلندا وأسكتلندا واليونان وفنلندا.
– المستوى الرابع: البوسنة والهرسك، وسلوفينيا ومونتنغرو ومقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا وإسرائيل وبيلاروسيا وجورجيا ولوكسمبورغ.
– المستوى الخامس: أرمينيا وقبرص وجزر فارو وأذربيجان وإستونيا وكوسوفو وكازاخستان وليتوانيا ولاتفيا وأندورا.
– المستوى السادس: مالطا ومولدوفا وليختنشتاين وجبل طارق وسان مارينو.