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كل ما تريد معرفته عن قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

وزعت الـ 55 منتخبا المشاركة بالتصفيات إلى 6 مستويات مختلفة (رويترز)
وزعت الـ 55 منتخبا المشاركة بالتصفيات إلى 6 مستويات مختلفة (رويترز)
5/12/2020

تجرى بعد غد الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" لكرة القدم.

وكانت الـ 55 منتخبا وزعت على 6 مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، في حين ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.

وجاءت المستويات كالآتي:

– المستوى الأول: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدانمارك وألمانيا وهولندا.

– المستوى الثاني: سويسرا وويلز وبولندا والسويد والنمسا وأوكرانيا وصربيا وتركيا وسلوفاكيا ورومانيا.

– المستوى الثالث: روسيا والمجر وإيرلندا والتشيك والنرويج وأيرلندا الشمالية وآيسلندا وأسكتلندا واليونان وفنلندا.

– المستوى الرابع: البوسنة والهرسك، وسلوفينيا ومونتنغرو ومقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا وإسرائيل وبيلاروسيا وجورجيا ولوكسمبورغ.

– المستوى الخامس: أرمينيا وقبرص وجزر فارو وأذربيجان وإستونيا وكوسوفو وكازاخستان وليتوانيا ولاتفيا وأندورا.

– المستوى السادس: مالطا ومولدوفا وليختنشتاين وجبل طارق وسان مارينو.

المصدر : وكالات

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