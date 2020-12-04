من دون ملعب وتعاقدات مجانية.. سبيزيا يتحدى الصعاب بموسمه الأول في الدوري الإيطالي

يتحدى فريق "سبيزيا" (Spezia) الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الصعاب بخوض مبارياته بعيدا عن ملعبه بمسافة 300 كيلومتر واعتماده على استعارة اللاعبين والتعاقدات المجانية لتدعيم تشكيلته.

ونجح الفريق حتى الآن في البقاء بعيدا عن ذيل الترتيب، ولم يخسر في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات ويحتل المركز 14 متفوقا على فرق عريقة مثل فيورنتينا وبارما.

وجاءت هزائمه الثلاث أمام أندية تحتل أحد المراكز الخمسة الأولى، ميلان المتصدر ويوفنتوس حامل اللقب وساسولو، بينما تعادل مع فيورنتينا وبارما بالنتيجة نفسها 2-2.

وسيخوض مباراة صعبة أخرى غدا السبت عندما يستضيف لاتسيو، ومع ذلك ستقام المباراة في تشيزينا، في الجانب الآخر من إيطاليا، لأن ملعب "ألبرتو بيكو" الخاص بسبيزيا لا يتوافق مع معايير رابطة الدوري.

وبعد التجديدات الأخيرة يأمل سبيزيا في استضافة المباريات على ملعبه منتصف الشهر الجاري.

وقال المدرب فينتشنزو إيطاليانو "في كل مباراة على أرضنا نضطر لقضاء 3 ساعات في الحافلة للوصول إلى تشيزينا. افتقدنا الإحساس بالحماية التي يوفرها لك ملعبك، حتى في غياب الجماهير".

وتأسس نادي سبيزيا عام 1906، واستعاد مكانته بعد إعلان إفلاسه في 2008، وتأهل للدرجة الأولى الموسم الماضي عبر مواجهات فاصلة.

وبعد حسم الصعود في 30 أغسطس/آب الماضي، لم يكن أمام الفريق سوى شهر واحد للإعداد للموسم الجديد.

تعاقد سبيزيا مع 19 لاعبا جديدا وأنفق 5.5 ملايين يورو فقط.

وضمت هذه التعاقدات المهاجم الفرنسي مبالا نزولا، الذي سجل 3 أهداف في 6 مباريات، ليجذب اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيطاليانو -عقب التعادل 2-2 مع كالياري الأحد الماضي- "نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي ونلعب بحماس. نحاول اتباع سياسة التناوب بين اللاعبين والدفع بالجميع".

وتابع "اللاعبون يستمتعون بأنفسهم في الملعب وأنا سعيد بذلك، هذا يشعرني بالرضا تماما. بدا أننا سنعاني ونكافح في هذا المستوى لكن ذلك لم يحدث. ولا يزال أمامنا الكثير للتطوير.. أطلب من اللاعبين الحفاظ على حماسهم والثقة التي ستسمح لنا بتحقيق هذه النتائج".

وفي مباريات أخرى، سيزور ميلان المتصدر -الذي يتفوق بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه- سامبدوريا بعد غد الأحد، بينما يستضيف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بولونيا غدا السبت عندما يرحب يوفنتوس -الذي فاز بـ4 مباريات وتعادل في 5 أخرى- بضيفه وجاره تورينو.