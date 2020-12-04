البث الحي
كرة قدم

لا يستطيع دفع رواتب لاعبيه.. أزمة برشلونة المالية تتعمق

رئيس البرسا المؤقت: في يناير/كانون الثاني المقبل لا يمكننا دفع رواتب اللاعبين. لهم مدفوعات رواتب في يناير ويوليو الماضيين (رويترز)
رئيس البرسا المؤقت: في يناير/كانون الثاني المقبل لا يمكننا دفع رواتب اللاعبين. لهم مدفوعات رواتب في يناير ويوليو الماضيين (رويترز)
4/12/2020

قال رئيس برشلونة المؤقت كارلس تيسكتس إن النادي سيؤجل دفع أجور اللاعبين المقررة الشهر المقبل وسط ما وصفه بوضع مالي مقلق.

وتأثر الوضع المالي للنادي الكتالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشدة جراء أزمة كوفيد-19.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض الأجور، في محاولة للتوافق على سقف الرواتب الجديد الذي وضعته رابطة الدوري.

وقال تيسكتس لمحطة "راك 1" (RAC 1) الإذاعية "في يناير/كانون الثاني لا يمكننا دفع رواتب اللاعبين. لهم مدفوعات رواتب في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين.. أجلنا دفعة يناير/كانون الثاني وباقي المدفوعات الأخرى مثل مكافآت الفوز بالبطولات".

ولم يحدد تيسكتس أي موعد لسداد هذه المدفوعات المتأخرة للاعبين.

ومع ذلك، قال إن الوضع المالي يمكن التعامل معه حتى نهاية الموسم، وحينها ستتغير الأمور عندما يُسمح للجماهير بالعودة إلى "ملعب كامب نو".

وأضاف "الاتفاق الذي توصلنا له سيسمح لنا بإدارة الأمور حتى نهاية الموسم من دون مشاكل مالية. هذا الموسم آمن.. الوضع الاقتصادي مقلق. إنه سيئ للغاية لكن لدينا أمل. عند فتح الملعب سنحصل على 220 مليون يورو (268 مليون دولار) دون فعل أي شيء، وسترتفع إلى 320 مليون يورو بفضل الرعاة".

وختم "وفي هذه الأثناء نواصل إنفاق الأموال. إنه وضع مروع لكن عند فتح الملعب للجماهير سنبدأ في جني المال".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

قبل أسبوع الحسم.. زيدان واثق من دعم الإدارة ويحدد الحل لمشاكل ريال مدريد

مستقبل زيدان أمام أسبوع حاسم مع ريال مدريد (رويترز)

احتجاجا على بيع نصفه لرجل أعمال إماراتي.. مشجعو "بيتار يروشاليم" يهاجمون تدريباته

اجتماع في دبي بين مالك فريق بيتار يروشاليم ورجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان (مواقع التواصل)

عدم بيع ميسي.. آخر أخطاء بارتوميو

بارتوميو (يمين) قاوم كل الضغوط ورفض بيع ميسي الصيف الماضي (مواقع التواصل)

من دون ملعب وتعاقدات مجانية.. سبيزيا يتحدى الصعاب بموسمه الأول في الدوري الإيطالي

سبيزيا تأسس عام 1906، واستعاد مكانته بعد إعلان إفلاسه في 2008 وتأهل للدرجة الأولى الموسم الماضي (غيتي)
الأكثر قراءة

أين ذهبت مليارات القذافي؟.. تحقيق هولندي يكشف أسرارا لافتة عن الأموال الليبية المسروقة

الفيلم كشف عن قيام 179 طائرة تجارية بنقل الأموال الليبية المسروقة (مواقع التواصل)

هآرتس: زيارة دبي أشبه بمشاهدة عملية اغتصاب جماعي دون أن تحرك ساكنا

الصحيفة قالت إن ما يتعرض له العمال الأجانب في دبي من استغلال خاصة النساء شبيه بعملية "اغتصاب جماعي" (رويترز)

الأزمة الخليجية.. الكويت تعلن عن مباحثات مثمرة وقطر تعتبر الخطوة مهمة للحل والسعودية تتطلع لنجاح الجهود

(الجزيرة)

أردوغان يخاطب الفرنسيين: رئيسكم عبء عليكم وماكرون يدعو للالتزام بالاحترام

أردوغان يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا (الأناضول)