لا يستطيع دفع رواتب لاعبيه.. أزمة برشلونة المالية تتعمق

قال رئيس برشلونة المؤقت كارلس تيسكتس إن النادي سيؤجل دفع أجور اللاعبين المقررة الشهر المقبل وسط ما وصفه بوضع مالي مقلق.

وتأثر الوضع المالي للنادي الكتالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشدة جراء أزمة كوفيد-19.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول لتخفيض الأجور، في محاولة للتوافق على سقف الرواتب الجديد الذي وضعته رابطة الدوري.

وقال تيسكتس لمحطة "راك 1" (RAC 1) الإذاعية "في يناير/كانون الثاني لا يمكننا دفع رواتب اللاعبين. لهم مدفوعات رواتب في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين.. أجلنا دفعة يناير/كانون الثاني وباقي المدفوعات الأخرى مثل مكافآت الفوز بالبطولات".

ولم يحدد تيسكتس أي موعد لسداد هذه المدفوعات المتأخرة للاعبين.

ومع ذلك، قال إن الوضع المالي يمكن التعامل معه حتى نهاية الموسم، وحينها ستتغير الأمور عندما يُسمح للجماهير بالعودة إلى "ملعب كامب نو".

وأضاف "الاتفاق الذي توصلنا له سيسمح لنا بإدارة الأمور حتى نهاية الموسم من دون مشاكل مالية. هذا الموسم آمن.. الوضع الاقتصادي مقلق. إنه سيئ للغاية لكن لدينا أمل. عند فتح الملعب سنحصل على 220 مليون يورو (268 مليون دولار) دون فعل أي شيء، وسترتفع إلى 320 مليون يورو بفضل الرعاة".

وختم "وفي هذه الأثناء نواصل إنفاق الأموال. إنه وضع مروع لكن عند فتح الملعب للجماهير سنبدأ في جني المال".