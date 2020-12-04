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قبل أسبوع الحسم.. زيدان واثق من دعم الإدارة ويحدد الحل لمشاكل ريال مدريد

مستقبل زيدان أمام أسبوع حاسم مع ريال مدريد (رويترز)
مستقبل زيدان أمام أسبوع حاسم مع ريال مدريد (رويترز)
4/12/2020
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آخر تحديث
4/12/2020
(مكة المكرمة) 10:34 PM

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إنه يحظى بمساندة اللاعبين ومجلس الإدارة رغم سلسلة النتائج السيئة مؤخرا.

وفاز ريال مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات في كل المسابقات، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب الفرنسي يملك فرصتين فقط للاحتفاظ بمنصبه اعتبارا من مواجهة إشبيلية في الدوري غدا السبت.

لكن زيدان أكد أن الجميع في النادي يساندونه، وقال في مؤتمر صحفي "أحظى بدعم ومساندة كاملة من الجميع في النادي، بالطبع أحزن حين نخسر مباراة، لكننا نعرف قدراتنا، سنقاتل وسنبذل كل ما لدينا من أجل النادي حتى آخر يوم لي مع الفريق".

وأضاف "اللاعبون يرغبون في المنافسة على الألقاب، وأظهروا مساندتهم لي دائما، نعرف أننا سنعبر سويا هذه الأزمة. حين لا تسير الأمور بالشكل الصحيح يكون اللاعبون أول طرف لا يشعر بالسعادة. نمر بفترة صعبة ونحتاج إلى الوحدة والسير في الاتجاه نفسه، سنعبر هذه الفترة".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بالدوري متأخرا بـ7 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، وتزامن تراجع حامل اللقب مع غياب القائد سيرجيو راموس، الذي غاب عن آخر 6 مباريات بسبب مشكلة عضلية.

ومع اقتراب مباراة مهمة في دوري الأبطال أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء، قال زيدان إنه لن يخاطر بالدفع براموس.

وأضاف "مثلما نفعل مع الجميع، وفي حالة راموس أيضا، لن نجازف؛ إذا كان راموس جاهزا بالدرجة الكافية فإنه سيكون معنا، لا نريد أن نفاقم الإصابة".

وشهدت قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة إشبيلية غياب كل من راموس وداني كارفاخال وإيدين هازارد وفيديريكو فالفيريدي ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وستكون مباراة إشبيلية بداية أسبوع حاسم في مسيرة زيدان مع ريال مدريد؛ فبالإضافة إلى مباراة غلادباخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، سيواجه الغريم أتلتيكو مدريد يوم السبت 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

المصدر : وكالات

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