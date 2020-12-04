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الروح تعود لمدرجات البريميرليغ.. بروتوكول صارم لحضور الجماهير

مواجهة أرسنال ورابيد فيينا بالدوري الأوروبي والتي أقيمت في لندن شهدت حضورا جماهيريا (رويترز)
مواجهة أرسنال ورابيد فيينا بالدوري الأوروبي والتي أقيمت في لندن شهدت حضورا جماهيريا (رويترز)
4/12/2020

أبلغت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأندية بضرورة ارتداء الجماهير للكمامات عند عودتها لمشاهدة المباريات في الملاعب بأعداد محدودة الأسبوع المقبل، مع تجنب العناق عند الاحتفال بالأهداف.

ويوضح بروتوكول الدوري الممتاز لعودة ألفي متفرج إلى 10 من 20 ملعبا، أنه رغم أن الجلوس في الهواء الطلق لا يتطلب ارتداء قناع للوجه في المملكة المتحدة، فإنه سيتعين على الجماهير ارتداء كمامات في الملاعب.

وسيتمكن المتفرجون من منزل واحد من الجلوس معا في المدرجات، لكن بقية الجماهير ستنتشر في الملعب بما يتماشى مع خطة التباعد الاجتماعي.

ورغم أنه لم يتم حظر الغناء والهتاف والصراخ رسميا، فإنه يتم تشجيع الجماهير على تعديل سلوكهم وتجنب الاتصال فيما بينهم.

وسيتم إرسال لوائح للانضباط وضعها النادي لمشجعيه الذين سيحصلون على تذاكر للمباريات، يتعين عليهم اتباعها مع مراعاة مغادرة الملعب على مراحل دون تزاحم.

ولم يسمح للجماهير بالذهاب إلى ملاعب الدوري الممتاز منذ توقف الموسم في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19″، وأقيمت كافة المباريات منذ ذلك الحين دون جماهير.

وعادت الجماهير إلى بعض مباريات بطولات الدرجات الأدنى الأربعاء، وحضرت أيضا مباراة أرسنال ورابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

وستكون أول مباراة في الدوري الممتاز تشهد حضور الجماهير، بين وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد غدا السبت، قبل أن يلتقي تشلسي مع ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وستشهد قمة لندن أيضا بين توتنهام وأرسنال بعد غد الأحد، حضورا جماهيريا.

المصدر : وكالات

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