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أرسنال يعوض فشله الذريع بالبريميرليغ بالعلامة الكاملة في الدوري الأوروبي

نيكيتاه يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لأرسنال (رويترز)
نيكيتاه يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لأرسنال (رويترز)
3/12/2020

على عكس نتائجه المتواضعة بالبريميرليغ، واصل أرسنال الإنجليزي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز سهل 4-1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية.

وعزز أرسنال، الذي ضمن صعوده لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، صدارته ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالمسابقة.

واحتل مولده المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ليصبح قريبا للغاية من حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط على رابيد فيينا، صاحب المركز الثالث، قبل لقائهما بالعاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة.

تقدم أرسنال بهدف عن طريق نجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الإسباني بابلو ماري الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 44، لكن الياباني كويا كيتاغاوا أحرز هدفا لرابيد فيينا في الدقيقة 48.

وأعاد أرسنال فارق الأهداف الثلاثة، بعدما سجل إيميل سميث روي الهدف الرابع للفريق اللندني في الدقيقة 66، ليستعيد الفريق الملقب بالمدفعجية بعضا من اتزانه في ظل نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم الذي يحتل فيه المركز الـ14.

وللمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حضرت جماهير أرسنال في المدرجات، عقب قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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