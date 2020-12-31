ليفربول متصدر البريميرليغ يواصل إهدار النقاط لصالح منافسه مانشستر يونايتد

خيم التعادل السلبي على مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول مساء أمس الأربعاء في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم ينجح مهاجمو الريدز -الأخطر على المرمى- في استغلال الفرص السانحة طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة، ويمكنه معادلة رصيد الريدز إذا حقق الفوز.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 19 نقطة بعد خوضه 15 مباراة، كما أن لديه مباراة مؤجلة أيضا.

فرص الريدز ضائعة

وبدأت المباراة بضغط من جانب نيوكاسل لكن دون خطورة على مرمى أليسون بيكر.

ولعب أليكساندر أرنولد مدافع ليفربول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها البرازيلي فابينيو بضربة رأس لكنها مرت أعلى عارضة مرمى الحارس كارل دارلو حارس نيوكاسل في الدقيقة الثامنة.

وسدد جيمس ميلنر لاعب ليفربول كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن دارلو أمسك بها بسهولة في الدقيقة الـ16.

وحاول أرنولد أن يسجل الهدف الأول من تسديدة من الوضع طائرا في الدقيقة الـ24، لكن دارلو نجح في الإمساك بها.

وفي الدقيقة الـ35 انفرد محمد صلاح مهاجم ليفربول بمرمى دارلو، ليسدد كرة أبعدها حارس نيوكاسل بقدمه مفوتا على ليفربول فرصة أخرى للتقدم.

ومع بداية الشوط الثاني لم تشهد المباراة أي جديد، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يتم تشكيل أي خطورة على كل من أليسون حارس ليفربول ودارلو حارس مرمى نيوكاسل.

ماني يسدد برأسه كرة قوية مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل (رويترز)

وفي الدقيقة الـ54 نفذ أرنولد ضربة ركنية وجهها السنغالي ساديو ماني بضربة رأس لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل.

وسدد صلاح كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى دارلو في الدقيقة الـ66.