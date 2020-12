شاهد "زلاتان يسقط على الثلج".. إبراهيموفيتش يثير الجدل بفيديو "جنوني" جديد

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصرفاته الغريبة المثيرة للجدل، حيث نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينام بملابسه الداخلية على الثلج في البرد القارس بإيطاليا.

وشارك هداف ميلان الإيطالي متابعيه، بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتدي الشورت فقط في ظل أجواء ثلجية شديدة لبرودة بعد هطول الثلوج الكثيفة التي غطت الأرض في سانريمو الإيطالية، ورغم ذلك خرج من منزله وافترش الأرض فوق الثلج.

Zanremo ci siamo "…perché sanremo e' Zanremo…" pic.twitter.com/3x1tMjFs5A — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 30, 2020

وتباينت ردود الأفعال من عشاق ومتابعي "السلطان" على تصرفه الغريب، ما بين رافض له بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابته بعد، وآخرين اعتبروه رجلا مجنونا من عالم مختلف.

Mans gonna catch a cold then miss the next 10 games https://t.co/6oy2R645pD — Fabio Dahri (@Fabiodahri1) December 30, 2020

وهاجم مغردون إبراهيموفيتش على تصرفه الذي قد يتسبب له في نزلة برد والغياب مدة أطول عن ميلان، واصفين ما فعله بالهراء، وسخر آخرون مما فعله السويدي مجمعين على قول "الثلج لا يسقط على زلاتان. زلاتان يسقط على الثلج".

وكان إبراهيموفيتش قد غاب عن ميلان منذ الشهر الماضي بعد إصابة في الساق، لكنه بدأ في التعافي مؤخرا والعودة إلى التدريبات، على أمل العودة للمباريات الشهر المقبل.

Pretty unnecessary but OK https://t.co/aXMF6oZq0g — Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) December 30, 2020

This stupid bum doing stupid shit like this. Won't be surprised if he is out for another couple of weeks. https://t.co/GwtEOBeZ6T — aditya tata (@Aditya_Tata_) December 31, 2020

Someone out in the cold to record this nonsense https://t.co/rRXWyuhY8s — Gastro (@Gastro_o) December 30, 2020

This man is seriously crazy https://t.co/f1RK6zxZfS — Lina (@IovingMilan) December 30, 2020

