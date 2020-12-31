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شاهد "زلاتان يسقط على الثلج".. إبراهيموفيتش يثير الجدل بفيديو "جنوني" جديد

إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاته (مواقع التواصل)
إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاته (مواقع التواصل)
31/12/2020

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصرفاته الغريبة المثيرة للجدل، حيث نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينام بملابسه الداخلية على الثلج في البرد القارس بإيطاليا.

وشارك هداف ميلان الإيطالي متابعيه، بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتدي الشورت فقط في ظل أجواء ثلجية شديدة لبرودة بعد هطول الثلوج الكثيفة التي غطت الأرض في سانريمو الإيطالية، ورغم ذلك خرج من منزله وافترش الأرض فوق الثلج.

وتباينت ردود الأفعال من عشاق ومتابعي "السلطان" على تصرفه الغريب، ما بين رافض له بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابته بعد، وآخرين اعتبروه رجلا مجنونا من عالم مختلف.

وهاجم مغردون إبراهيموفيتش على تصرفه الذي قد يتسبب له في نزلة برد والغياب مدة أطول عن ميلان، واصفين ما فعله بالهراء، وسخر آخرون مما فعله السويدي مجمعين على قول "الثلج لا يسقط على زلاتان. زلاتان يسقط على الثلج".

وكان إبراهيموفيتش قد غاب عن ميلان منذ الشهر الماضي بعد إصابة في الساق، لكنه بدأ في التعافي مؤخرا والعودة إلى التدريبات، على أمل العودة للمباريات الشهر المقبل.

 

 

المصدر : وكالة سند

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