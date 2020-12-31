زيدان الغاضب من تعادل ريال مدريد مع إلتشي: فشلنا في تعزيز التقدم وأهدرنا نقطتين

ظهر الانزعاج على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد فشل فريقه في حسم الفوز والاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه إلتشي، أمس، الأربعاء؛ ليتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال مدريد بضربة رأس في الشوط الأول؛ لكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه، وأدرك إلتشي التعادل بركلة جزاء من فيدل تشافيز بعد الاستراحة.

ملخص تعادل "إلتشي" و "ريال مدريد" في آخر مباراة لهم لعام 2020 📺#ElcheRealMadrid 1-1 pic.twitter.com/4DRoajCdob — LaLiga (@LaLigaArab) December 30, 2020

وعلق زيدان على التعادل المخيب بقوله "الشعور (بالتعادل) ليس جيدا؛ إذ أتيحت لنا الفرص، ولم نستطع حسم المباراة. بمجرد أن أحرز (إلتشي) هدفه عاد إلى الدفاع وأغلق المساحات، وكانت الأمور صعبة علينا".

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب في آخر 6 مباريات بالمسابقات جميعها، ونفى زيدان الحديث عن شعور فريقه بالشبع قبل مواجهة إلتشي العائد لليغا لأول مرة منذ 2015.

وقال المدرب الفرنسي "لا أعتقد أننا عانينا من الثقة المبالغة؛ لأننا نعلم ماذا على المحك. العامل المؤثر كان إحراز الهدف الثاني، وفشلنا في ذلك. المباراة كانت أصعب بعد إدراك (إلتشي) التعادل رغم أننا صنعنا عدة فرص بعد ذلك".

وتابع "أهدرنا نقطتين؛ لكن يجب علينا المضي قدما والتفكير في المباراة المقبلة".

ويعود ريال لاستضافة سيلتا فيغو المتألق، الذي انتصر في 6 من آخر 7 مباريات، ولم يخسر منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.