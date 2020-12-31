شاهد: ريال مدريد يهدي أتلتيكو الانفراد بقمة الليغا.. وسواريز يتفوق على ميسي

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه إليتشي أمس الأربعاء في الجولة الـ16 لليغا.

وظل الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر) الذي انفرد بقمة الليغا وما زال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وفي وقت سابق، فاز أتلتيكو على خيتافي بهدف دون رد سجله النجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف مع أتلتيكو، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين ويتفوق بهدف على أبرز هدافي فريقه السابق برشلونة هذا الموسم ليونيل ميسي.

و "لويس سواريز" يمنح "أتلتيكو مدريد" صدارة الدوري في آخر مبارياتهم لعام 2020 🔝 ملخص المباراة 📺#AtletiGetafe 1-0 pic.twitter.com/HkBJ6F4unp — LaLiga (@LaLigaArab) December 30, 2020

في المقابل، ارتفع رصيد إليتشي إلى 16 نقطة في المركز الـ15.

وبادر الريال بالتسجيل عبر نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الـ20، غير أن فيديل شافيز أحرز هدف التعادل لمصلحة إليتشي في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.

ملخص تعادل "إلتشي" و "ريال مدريد" في آخر مباراة لهم لعام 2020 📺#ElcheRealMadrid 1-1 pic.twitter.com/4DRoajCdob — LaLiga (@LaLigaArab) December 30, 2020

العارضة التي حرمت "مارسيلو" من هدف لو سجل لكان الأروع هذا الموسم 😱🔥#ElcheRealMadrid#LaLigaSantander pic.twitter.com/0L109LIaHt — LaLiga (@LaLigaArab) December 30, 2020

وبتلك النتيجة أوقف إليتشي صحوة الريال في المسابقة بعدما حقق الفريق الملكي 5 انتصارات متتالية في البطولة، ليتلقى بذلك لطمة مباغتة في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني عام 2020.