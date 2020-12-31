مونديال قطر قد يكون الفرصة الأخيرة.. رونالدو يكشف عن حلمه الأكبر قبل الاعتزال

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حلمه الأكبر الذي يتمنى تحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم، وهو التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم المقرر في قطر 2022، حيث يتوقع أن يكون المونديال الأخير له.

وقال هداف نادي يوفنتوس إنه فاز بكل الألقاب مع الفرق التي لعب لها، لكن البطولة التي لم يحققها ويحلم بالفوز بها هي كأس العالم، مؤكدا أنه حلمه الأكبر قبل اعتزاله.

وأضاف رونالدو (36 عاما) أنه سعيد ويعيش لحظات رائعة في هذه الفترة المميزة في حياته الكروية.

وجدد النجم البرتغالي رغبته في الاستمرار بالملاعب لسنوات أخرى، مؤكدا قدرته على العطاء.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في 2022، وربطته بعض التقارير بالعودة إلى مانشستر يونايتد، كما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.