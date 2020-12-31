البث الحي
كرة قدم

بعد زيادة الإصابات بكورونا.. المدربون يطالبون بإيقاف الموسم ورابطة البريميرليغ ترد

اقترح العديد من المدربين إيقاف البريميرليغ لتخفيف الضغط على الأندية (غيتي)
اقترح العديد من المدربين إيقاف البريميرليغ لتخفيف الضغط على الأندية (غيتي)
31/12/2020-|آخر تحديث: 31/12/202010:05 AM (مكة المكرمة)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس الأربعاء موقفها من المطالبات المتزايدة بإيقاف الموسم الجاري بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وأكدت الرابطة أنها لم تناقش إمكانية إيقاف البريميرليغ بسبب زيادة الإصابات بعدوى فيروس كورونا في البلاد.

وألغيت مباراة فولهام خارج الديار أمام توتنهام قبل ساعات من انطلاقها الأربعاء، وذلك بعدما أعلن فولهام عن إصابة العديد من اللاعبين بين صفوفه بفيروس كورونا، وتسبب تفشي الفيروس في مانشستر سيتي في تأجيل مباراة الفريق في إيفرتون يوم الاثنين الماضي.

واقترح العديد من المدربين إيقاف الموسم لتخفيف الضغط على الأندية، لكن الدوري الممتاز قال إنه ليست لديه أي خطط لذلك.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن "الدوري الممتاز لم يناقش إيقاف الموسم، تواصل الرابطة ثقتها في بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بها لاستمرار المباريات كما هو مقرر لها، وتواصل هذه البروتوكولات الحصول على المساندة التامة من الحكومة".

وأضاف البيان أنه "مع وضع صحة اللاعبين والأطقم المعاونة كأولوية يدعم الدوري الممتاز بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية البروتوكولات والقواعد".

واستأنف البريميرليغ مبارياته الموسم الماضي بدون جماهير في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة توقف استمرت 3 أشهر، فيما اعتبرت عملية استئناف ناجحة حيث تجنبت الأندية تفشي الفيروس بشكل كبير، لكن مع دخول فصل الشتاء بات الوضع أكثر صعوبة.

وقالت رابطة الدوري أول أمس الثلاثاء إن الأندية سجلت 18 إصابة، وهو أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد هذا الموسم، حيث أعلن شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب عن وجود إصابات جديدة في صفوفه.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

اختير الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول البطل أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي بعد قيادته النادي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض عرضا سعوديا لشراء حقوق بث مباريات البريميرليغ

كشفت وكالة “برس أسوسييشن” البريطانية للأنباء، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رفضت عرضا سعوديا لشراء حقوق بث مباريات البريميرليغ في السعودية. وأضافت الوكالة أن الرفض جاء لإخلاله بالتزاماتها.

المزيد من كرة قدم

شاهد "زلاتان يسقط على الثلج".. إبراهيموفيتش يثير الجدل بفيديو "جنوني" جديد

إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاته (مواقع التواصل)

مونديال قطر قد يكون الفرصة الأخيرة.. رونالدو يكشف عن حلمه الأكبر قبل الاعتزال

مونديال قطر قد يكون الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم رونالدو (رويترز)

زيدان الغاضب من تعادل ريال مدريد مع إلتشي: فشلنا في تعزيز التقدم وأهدرنا نقطتين

زيدان يعيد الكرة للملعب أثناء المباراة (رويترز)

وسط تقلبات جائحة كورونا.. قطر تقود كرة القدم إلى بر الأمان

رغم كورونا، آلاف الجماهير استمتعت بحضور مباريات كروية في قطر (الجزيرة)
الأكثر قراءة

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

انقسامات بالبنتاغون.. وزير الدفاع يسحب حاملة طائرات من الخليج ومسؤولون يستبعدون هجوما إيرانيا على القوات الأميركية

حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج. (رويترز)

السلفية المصرية.. من الاعتزال إلى العزل