أعلنت فريق العام الأفريقي.. فرانس فوتبول ترشّح 10 لاعبين لجائزة أفضل لاعب مغاربي

كشفت مجلة فرانس فوتبول (France Football) عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب من المغرب العربي لعام 2020، والتي توّج بها رياض محرز العام الماضي، كما أعلنت التشكيلة المثالية لأفريقيا أيضا.

وأعلنت فرانس فوتبول خلال اليومين الماضيين عن قائمة أسماء مكونة من 10 لاعبين، بينهم 4 من الجزائر يتقدمهم جناح مانشستر سيتي رياض محرز، و4 آخرون من المغرب أبرزهم مهاجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش، بالإضافة إلى لاعبيْن اثنين من تونس.

Joueur maghrébin de l'année : et les nommés sont… (2/2) https://t.co/5ArRp3eyRr — France Football (@francefootball) December 30, 2020

Joueur maghrébin de l'année : et les nommés sont… (1/2) https://t.co/YSG7u3sOKe — France Football (@francefootball) December 29, 2020

وضمت القائمة لاعبا واحدا يلعب في الأندية العربية، وهو التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي المصري، الذي وصفته المجلة بأنه أفضل ممرر في أفريقيا سواء بقميص الأهلي أو المنتخب التونسي.

وجاءت باقي الأسماء في القائمة بوجود اللاعبين المغاربة أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي، وياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني، وسفيان مرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، بالإضافة إلى التونسي إلياس الصخيري من كولن الألماني.

أما الجزائر، فشهدت اختيار رامي بن سبعيني الذي يلعب لبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وسعيد بن رحمة من ويستهام يونايتد الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي.

L'équipe type des Africains de l'année https://t.co/UwBvXQz3FW — France Football (@francefootball) December 31, 2020

فريق أفريقيا

كما أعلنت فرانس فوتبول التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لعام 2020 أيضا، وهيمن عليها النجوم العرب.

وضمت التشكيلة حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي (تشلسي)، وأمامه في خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان)، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، والتوغولي دجيني داكونام (خيتافي)، والجزائري رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ).

وضمت التشكيلة في خط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان)، وزميله الإيفواري فرانك كيسي.

بينما ضمّ خط الهجوم الثلاثي: المغربي حكيم زياش (تشلسي)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، وأمامهم زميله المصري محمد صلاح.