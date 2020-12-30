رغم تراجع نتائجه هذا الموسم.. الأموال تتهاطل على خزينة يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أنه مدد تعاونه مع شركة "جيب" (Jeep) المصنعة للسيارات بتوقيع عقد رعاية جديد ومربح يستمر حتى منتصف 2024.

وذكر "اليوفي" -في بيان- أن "هذا الاتفاق ينبع من الارتياح المتبادل في الشراكة الناجحة، التي تربط بين يوفنتوس وشركة جيب منذ موسم 2013/2012 الرياضي".

وأوضح البيان أن العقد، الموقع مع الشركة الأم "فيات كرايسلر أوتوموبيلز"(Fiat Chrysler Automobiles)، سيجلب 45 مليون يورو ليوفنتوس في الموسم الواحد "إلى جانب متغيرات مرتبطة بالنتائج الرياضية".

ويأتي ذلك بعد عامين من تمديد النادي اتفاقيته مع شركة "أديداس" (adidas) المصنعة للملابس والأدوات الرياضية، حتى منتصف عام 2027، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 408 ملايين يورو على الأقل.