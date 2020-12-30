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أوقفوا المباريات.. كورونا "الجديد" يفتك بالبريميرليغ

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قالت إن 18 لاعبا أصيبوا بكوفيد-19 بين 21 و27 من الشهر الجاري (غيتي)
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قالت إن 18 لاعبا أصيبوا بكوفيد-19 بين 21 و27 من الشهر الجاري (غيتي)
30/12/2020

دعا سام آلاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون إلى إيقاف مؤقت للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أندية دوري الأضواء.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن 18 لاعبا أصيبوا بكوفيد-19 بين 21 و27 من الشهر الجاري، وهو أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد هذا الموسم، وأبلغ فريق شيفيلد يونايتد عن العديد من الحالات الجديدة قبل خسارته 1-صفر أمام بيرنلي أمس الثلاثاء.

وأعلن مانشستر سيتي عن حالات إيجابية جديدة بعد أيام من إصابة غابرييل جيسوس وكايل ووكر بالفيروس، وتأجلت مباراته ضد إيفرتون.

وتصارع بريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، وقال آلاردايس إن الوقت حان للتدخل.

وأبلغ آلاردايس الصحفيين "سلامة الجميع أهم من أي شيء آخر. عندما أستمع للأنباء حول انتشار السلالة الجديدة بطريقة أسرع من السلالة الأصلية.. يجب أن نتصرف بطريقة صحيحة ونتوقف قليلا".

وأضاف "عمري 66 عاما وآخر شيء أرغب فيه هو الإصابة بكوفيد-19. أشعر بقلق بالغ على نفسي وعلى كرة القدم… لدينا حالة إيجابية واحدة هذا الأسبوع، ويبدو أن العدوى تنتشر بغض النظر عن محاولاتنا".

وقال شون دايك مدرب بيرنلي إن رابطة الدوري يجب أن تتخذ إجراء إذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع، في حين أكد غراهام بوتر مدرب برايتون أنه سيتبع الإرشادات الرسمية.

لكن أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد قال إن توقف المسابقة سيضع ضغطا إضافيا على الفرق التي تواجه بالفعل جدولا مزدحما بالمباريات.

وأضاف المدرب النرويجي "لا أرى فائدة في توقف المسابقة. متى سنلعب هذه المباريات؟ كلنا نعلم أن هذا العام سيكون صعبا.. لا أعتقد أن إيقاف المباريات سيحدث فارقا كبيرا".

المصدر : وكالات

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